Willian em ação no Fulham (Foto: TIM NWACHUKWU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)







Publicada em 19/07/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro

Com o mercado de transferências a todo vapor, clubes do Brasil já se movimentam e têm em mente alçar aquisições vindas da Europa. Nomes como Lucas Paquetá, Balotelli, Claudinho e Yerry Mina foram ligados nos últimos dias a acertos com times do país.

Porém, há transações que podem ser mais simples. Alguns medalhões brasileiros estão sem contrato no exterior, e podem fazer a diferença em caso de repatriações. Confira com o Lance! os principais nomes nesta condição de liberdade de mercado.

🔰 WILLIAN

O atacante ex-Corinthians vive um processo de imbróglio com o Fulham-ING. Seu vínculo com os Cottagers expirou ao final do primeiro semestre de 2024, e as conversas por uma extensão estão travadas. Clubes da Arábia Saudita manifestaram interesse em sua contratação, mas não há avanço nas negociações. Portanto, um retorno ao Brasil não está descartado.

Apesar disso, sua última experiência em solo brasileiro foi negativa. Depois de deixar o Arsenal, voltou ao Timão, mas lidou com problemas físicos e crise interna, e não rendeu seu melhor futebol, saindo sem alcançar as expectativas da torcida e voltando ao Velho Continente.

Willian está sem contrato na Europa e pode voltar ao Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

🔰 PEPE

O zagueiro de 41 anos, naturalizado português, saiu cedo de Alagoas para defender o Marítimo, sem se profissionalizar no Brasil. Depois de fazer história na Europa pelo Real Madrid, encerrou uma jornada de oito anos - em duas passagens - pelo Porto, e pode definir seu futuro conforme quiser.

Engana-se, porém, quem pensa que a idade seria um empecilho para o bom futebol. Na Eurocopa, defendendo a Seleção das Quinas, Pepe fez partidas sensacionais, ajudando o time de Roberto Martínez a chegar às quartas de final. Enquanto o zagueiro esteve em campo, Portugal só sofreu um gol, na estreia, diante da República Tcheca.

Pepe está sem contrato na Europa e pode voltar ao Brasil (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

🔰 ALEX SANDRO

O lateral-esquerdo, costumeiramente convocado para defender a Seleção Brasileira nos últimos anos, deixou a Juventus, clube que defendia desde 2015. Com a camisa da Velha Senhora, foram 327 jogos, com 16 gols e 32 assistências, participando de cinco títulos do Campeonato Italiano.

Seu nome já foi ligado a clubes do país nos últimos meses. O São Paulo é o principal candidato a exercer a negociação com sucesso, mas o desejo do atleta em se manter no exterior pesa para que as conversas não avancem. O retorno ao Porto, camisa que defendeu antes da transferência para os Bianconeri, é outra opção viável.

Alex Sandro está sem contrato na Europa e pode voltar ao Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔰 RAFINHA ALCÂNTARA

Irmão de Thiago Alcântara, meio-campista que anunciou aposentadoria no dia 7 de julho, Rafinha estava no Al-Arabi, do Qatar. Assim como Pepe, não jogou em nenhum clube do Brasil, mas por já estar atuando em ligas fora do eixo principal do mundo, o alto nível na Europa parece uma alternativa difícil neste momento.

Filho de Mazinho, meia tetracampeão do mundo em 1994 com a Seleção, Rafinha foi revelado no Barcelona, e rodou por clubes como Inter de Milão e PSG, mas nunca fez o que se esperava de seu futebol. Pela Seleção, só entrou em campo duas vezes, em amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, e chegou a balançar as redes contra os norte-americanos. Além disso, fez parte do elenco campeão olímpico em 2016, sendo parte importante ao converter pênalti na decisão diante da Alemanha.

Rafinha Alcântara está sem contrato na Europa e pode voltar ao Brasil (Foto: AFP)

🔰 HELTON LEITE

E para quem precisa de um goleiro, o Lance! traz o último nome da lista relacionado à posição. Helton Leite, ex-Botafogo, deixou o Antalyaspor, da Turquia, e pode reforçar seu time embaixo das traves sem custos de transferência.

Nas categorias de base, Helton rodou por clubes como Goiás, América-MG e Grêmio, e chegou a vestir a camisa do Benfica. Recentemente, foi ventilado no Santos, mas não há nem sequer princípio de negociação.

Helton Leite está sem contrato na Europa e pode voltar ao Brasil (Foto: Satiro Sodré/Sspress)