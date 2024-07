Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, comete gafe ao ser perguntado sobre Claudinho. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 12:12 • Rio de Janeiro

Após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil na sede da CBF, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo cometeu gafe ao ser perguntado sobre situação do Claudinho e a janela de transferência do Rubro-Negro. O dirigente confundiu o presidente do Zenit com ex-presidente russo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

– Um ponto que queria deixar claro, a pessoa que estamos conversando é o ex-presidente da Rússia. Tem a parte política, a parte esportiva, e não querem vender o jogador. Já houve situações como essa no Flamengo. Eles não querem vender o Claudinho”, respondeu aos jornalistas.

Porém, apesar de terem o mesmo sobrenome, Dmitri Medvedev (ex-presidente e ex-ministro) Alexander Medvedev (presidente do Zenit) não são a mesmam pessoa. O atual comandante da equipe russa, Alexander, foi vice-presidente da empresa de energia Gazprom. Já Dmitri esteve na presidência do país entre 2008 e 2012, e primeiro-ministro entre 2012 e 2020.

A gafe do vice-presidente do Flamengo acabou repercutindo na imprensa russa e chegou até Alexander, que ironizou a fala.

— No Brasil, fui confundido com Dmitri Medvedev? Essa situação só faz você pensar: é esse o Claudinho que eles querem comprar? — disse em entrevista a agência de notícias Ria Novosti.

Recentemente, o presidente do Zenit negou rumores sobre a possível transferência de Claudinho para o Flamengo. "Claudinho não vai a lugar nenhum", disse Medvedev em conversa com a imprensa russa.

Claudinho é o foco principal do Flamengo nesta janela de transferências. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelo time russo, Claudinho, de 27 anos, tem 106 jogos, 20 gols e 26 assistências. O contrato do meia com o Zenit vai até 2027. Segundo Marcos Braz, a negociação é difícil, e gafe do dirigente pode ter abalado ainda mais a relação entre os clubes.

Na última temporada, o jogador falou ao Lance! sobre desejo de atuar pelo Flamengo, já que o interesse do clube Rubro-Negro pelo meia é antigo. Confira:

O Flamengo tem como dois principais alvos desta janela de transferências os meias Claudinho, do Zenit, e Lucas Paquetá, do West Ham. Com a dificuldade das negociações e o alto investimento para arcar com cada uma delas, é difícil imaginar que ambas contratações se concretizem neste momento.