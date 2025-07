Jardim deve mexer em duas posições no Cruzeiro para enfrentar o Flu

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não antecipa quem será o substituto do lateral-esquerdo Kaiki na partida desta quinta-feira (17), contra o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular antes mesmo da saída de Marlon para o Grêmio, Kaiki recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada por 4 a 1 sobre o Tricolor gaúcho, domingo (13), no Mineirão.

Logo após a partida, Leonardo Jardim falou das opções que tinha para a lateral esquerda contra o Fluminense, citando o jovem Kauã Prates, reserva imediato, o lateral-direito William e o zagueiro Villalba:

- Temos que nos debruçar sobre as nossas soluções. Temos as opções: o Prates, o Villalba e o William. O William fez um campeonato quase todo na Alemanha jogando na esquerda. Temos essas opções – afirmou o técnico do Cruzeiro.

A preocupação quanto à escalação de Kauã Prates, de apenas 16 anos, é a inexperiência, apesar de o jogador vir sendo constantemente convocado para a Seleção Brasileira da categoria. O colombiano Jhon Arias é a principal arma ofensiva do Fluminense, atuando pelo lado esquerdo da defesa adversária – ele pode ficar de fora do jogo, se a negociação com o Wolverhampton, da Inglaterra, avançar.

Villalba pode ser deslocado para a lateral esquerda na partida contra o Fluminense, no Maracanã (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Se a escolha de Jardim for pelo deslocamento do lateral William para a esquerda, Fagner será o titular da lateral direita. Com a escalação de Villalba na lateral, Jonathan Jesus formará a zaga com Fabrício Bruno. O ex-jogador do Ceará até começou o Brasileiro como titular, mas perdeu espaço após a expulsão no jogo contra o Internacional.

Melhor mandante, Cruzeiro, de Leonardo Jardim, também faz boa campanha fora de casa

Com a melhor campanha como mandante no Brasileirão, com seis vitórias e um empate, totalizando 19 dos 27 pontos conquistados até agora, o Cruzeiro também tem bom desempenho fora de casa na competição. São oito pontos ganhos em seis jogos como visitante, performance que a Raposa tentar melhorar diante do Fluminense, no Maracanã.

Até agora, foram duas vitórias, contra Sport e Fortaleza, dois empates, diante de São Paulo e Vitória, e duas derrotas, para Internacional e Red Bull Bragantino, a última na competição, em 20 de abril.