Arias retorna aos treinos do Fluminense nesta sexta-feira (19) (FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 08:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Após disputar a Copa América com a seleção da Colômbia, o atacante Jhon Arias tem seu retorno previsto para a manhã desta sexta-feira (19), no CT Carlo Castilho. Este será o penúltimo treino do Fluminense antes de viajar para enfrentar o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O colombiano se apresentou à seleção, no dia 3 de julho, para a disputa da Copa América. Com isso, Arias esteve fora do pior momento do Fluminense no ano, com seis derrotas consecutivas - para Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio.

MUDANÇAS NO FLUMINENSE

Durante esse período, o craque Tricolor perdeu a demissão do técnico Fernando Diniz, a repentina passagem de Marcão como treinador, a busca do clube por um novo comandante e os três primeiros jogos de Mano Menezes - que somou dois pontos em nove disputados.

Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Seguindo o protocolo do Fluminense, Arias será reavaliado na sua reapresentação ao CT Carlos Castilho. Caso tudo ocorra como o esperado, o ponta deve ser um dos reforços para o jogo contra o Cuiabá. Mano Menezes só vai definir o onze inicial, no último treino antes da viagem para Mato Grosso, na manhã do próximo sábado (20).

Mesmo tendo ficado ausente por 45 dias, Arias segue sendo um dos artilheiros do Tricolor das Laranjeiras na temporada. Ele e Lelê dividem o posto de goleador do Fluminense, com seis gols cada.