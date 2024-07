Real Madrid anuncia data de apresentação de Endrick

Endrick já tem data para apresentação no Real Madrid (Foto: Buda Mendes/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 08:29 • Madri (ESP)

Endrick já tem data para ser apresentado no Real Madrid. O jovem brasileiro, que completará 18 anos no domingo (21), será recebido no Santiago Bernabéu no dia 27 de julho, às 7h pelo horário de Brasília (12h locais).

Antes do início do evento, o atacante conversará com o presidente Florentino Pérez e assinará o contrato que o vinculará aos espanhóis pelos próximos seis anos. Depois, entrará no gramado do estádio, e por fim, concederá entrevista coletiva aos meios de comunicação locais.

A programação será semelhante ao que os Merengues prepararam para a chegada de Kylian Mbappé. O astro francês já havia sido confirmado como reforço no começo de junho, mas foi festejado por mais de 80 mil torcedores no Bernabéu na última terça-feira (16).

Endrick foi vendido pelo Palmeiras ao Real ainda em dezembro de 2022. A venda foi avaliada em 60 milhões de euros fixos (R$ 340 milhões na cotação da época), além de outros 12 milhões de euros (R$ 68 milhões) em bônus de metas, conforme informado à época pelo Lance!.

Apesar da venda precoce, quando ainda tinha 16 anos, o jogador não pôde se apresentar de imediato em Valdebebas, devido às leis que proíbem menores de idade de acertar transferências de valor direto para clubes do exterior.

Endrick já tem data para ser apresentado no Real Madrid (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)