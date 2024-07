Claudinho ou Paquetá: quem se encaixaria melhor no Flamengo? Maurício Barbieri analisa ex-comandados

Claudinho nos tempos de Bragantino e Paquetá no Flamengo (Fotos: Diogo Reis/AGIF e Divulgação / Flamengo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 10:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem como dois principais alvos desta janela de transferências os meias Claudinho, do Zenit, e Lucas Paquetá, do West Ham. Com a dificuldade das negociações e o alto investimento para arcar com cada uma delas, é difícil imaginar que ambas contratações se concretizem neste momento. Vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz afirmou que a prioridade é "quem vier primeiro".

Em um elenco já profundo como o do Flamengo, fica o questionamento: como a dupla se encaixaria no Rubro-Negro? Em entrevista ao Lance!, o técnico Maurício Barbieri - que comandou Claudinho no Red Bull Bragantino e Paquetá no próprio Flamengo - analisou as situações dos jogadores e ajudou a responder a pergunta. Atualmente o treinador está no Juárez, da primeira divisão do México.

— Vejo claramente que qualquer um dos dois pode se encaixar na equipe do Flamengo de hoje. São dois jogadores de classe mundial e que podem exercer mais de uma função dentro de campo — disse Barbieri em um primeiro momento.

Questionado sobre a possibilidade de Claudinho e Paquetá atuarem juntos no Rubro-Negro, o técnico foi contundente em afirmar que não há qualquer problema. Ele explica ainda como cada um dos meio-campistas pode ocupar setores diferentes do campo, dada as características dos jogadores.

— Sim, sem dúvida podem jogar juntos. Os dois tem capacidade para ser decisivos, mas ocupam diferentes setores do campo, embora em alguma situações e momentos possam coincidir em um mesmo setor. Claudinho por características físicas e técnicas rende mais estando mais perto da baliza adversária. Por outro lado, Paquetá, embora também tenha capacidade para definir, é um jogador de maior dinâmica e que consegue cobrir uma faixa maior de campo, tendo como ponto forte a chegada vindo de trás — explicou o treinador.

Maurício Barbieri e Claudinho, alvo do Flamengo nesta janela de transferências (Foto: Diivulgação / RB Bragantino)

Paquetá foi revelado pelo Flamengo e tem experiência no clube. Já Claudinho viveu seu auge no Brasil com a camisa do Red Bull Bragantino, e segue em alto nível na Rússia. Sobre as diferenças de adaptação ao Rubro-Negro, Maurício Barbieri concorda que o jogador do West Ham pode ter mais facilidade, mas lembra que o meia do Zenit trabalhou com Tite no Corinthians e isso também poderia ajudar.

— Acredito que uma readaptação do Paquetá seria imediata justamente por ser cria da casa. A adaptação do Claudinho talvez exigisse um esforço maior, mas é perfeitamente possível por toda capacidade e qualidade que tem o jogador. Lembrando ainda que, se não estou enganado, Claudinho foi treinado por Tite no Corinthians no início da sua carreira, o que também poderia ajudar nessa adaptação — comentou Barbieri.