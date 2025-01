Elon Musk tem interesse em comprar gigante inglês, diz jornal

Elon Musk, um dos principais empresários do mundo dos negócios, tem interesse em adquirir um gigante do futebol europeu: o Liverpool. A informação foi divulgada pelo jornal Weekend Sport no sábado (4), e confirmada pelo Errol, pai do gestor, em uma entrevista para a Times Radio nesta terça-feira (7).

— Ele gostaria sim de comprar o Liverpool, obviamente. A avó dele nasceu lá, e temos parentes naquele lugar. Tivemos a sorte de conhecer muitos dos Beatles porque eles cresceram com alguns da minha família. Então, estamos ligados ao Liverpool — disse Errol.

Cora Robinson, avó de Musk, nasceu no subúrbio rico de Liverpool, em 1923. Ela deixou a Inglaterra 19 anos depois, para se estabelecer na África do Sul, onde mais tarde se casou com Walter Musk. Na infância de Elon, ele já visitou o condado inglês com seu pai.

Elon nasceu na Árica do Sul, em 28 de junho de 1971. Por empreendimentos, o empresário é fundador, diretor-executivo da SpaceX; CEO da Tesla; um dos cofundadores da OpenAI; fundador e CEO da Neuralink; cofundador, presidente da SolarCity e proprietário do X (antigo Twitter). Segundo a revista Forbes, ele é a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio líquido atual de 425,2 bilhões de dólares.

