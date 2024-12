Olheiro Lance!: Nomes que podem sair do Bragantino com o rebaixamento

Com 38 pontos, o Bragantino está na 18ª colocação do Brasileirão, presente no Z-4. O Massa Bruta está há 12 partidas sem vencer, sendo o lanterna do returno no campeonato nacional. O Lance! separou cinco nomes que podem entrar em "liquidação" com o rebaixamento do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís elogia titular do Flamengo: ‘Nível Barcelona’

Considerando o returno do Brasileirão, o Bragantino é o último colocado, com apenas uma vitória, nive empates e sete derrotas nos últimos 17 jogos do campeonato. No entanto, o clube é conhecido pela sua política de contratações focada em jovens jogadores promissores. Assim, nomes importantes do elenco podem sair do Massa Bruta com a queda para a Série B. Confira alguns destaques da equipe ⬇️

Juninho Capixaba

Juninho Capixaba, de 27 anos, é lateral-esquerdo do Bragantino desde 2023. Revelado pelo Bahia, o jogador já passou por diversos times do futebol brasileiro, como Corinthians, Grêmio e Fortaleza. O atleta sofreu uma lesão no joelho direito em julho de 2024 e voltou a atuar no final de outubro. Ao longo da carreira dele, Capixaba já foi considerado um dos melhores da posição, principalmente pela sua capacidade ofensiva no lado do campo.

continua após a publicidade

Juninho Capixaba, destaque do Bragantino (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Luan Cândido

Assim como Capixaba, Luan Cândido também passou por uma lesão nesta temporada. Devido a uma torção no tornozelo, o jogador de 23 anos desfalcou o clube em algumas partidas do Brasileirão. Com a possibilidade de jogar na lateral ou na zaga, Luan é um jogador símbolo do grupo Red Bull, com passagem pelo RB Leipzig antes de chegar no Brasil. Canhoto de 1,87m, o atleta é conhecido pela sua chegada ao ataque, com 21 marcados pelo Bragantino.

Matheus Fernandes

Após brilhar pelo Botafogo, Matheus Fernandes foi comprado pelo Palmeiras por R$ 15 milhões. Depois, ele foi negociado ao Barcelona, por pouco mais de R$ 32 milhões. O volante, de 26 anos, chegou ao Bragantino em 2023, por empréstimo, sendo contratado em definitivo no início desta temporada. Com 86 partidas pelo Braga, as principais características do jogador são defensivas, como desarme e interceptação de bola, além de bolas longas na construção de jogo.

continua após a publicidade

Jhon Jhon

Jhon Jhon, cria do Palmeiras, foi contratado pelo Bragantino em julho de 2024, com vínculo até 2029. O camisa 6 era considerado uma das maiores promessas da base do Verdão. Pelo Massa Bruta, são paenas 21 jogos, com três gols e duas assistências. O jogador de 22 anos pode atuar no meio-campo e na ponta-esquerda.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Eric Ramires

Revelado pelo Bahia e com passagem pelo futebol europeu, Eric Ramires está no Bragantino desde 2022. O jogador de 24 anos é um dos principais nomes ofensivos do time no Brasileirão. Contudo, foi mais um nome que passou por lesão na temporada, devido a uma lesão na panturrilha esquerda. O camisa 7 passou pela Seleção Brasileira sub-20, e tem o passe como principal característica.