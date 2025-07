Fortaleza está escalado para visitar o Bahia pela Copa do Nordeste

O Fortaleza está escalado para o duelo desta quarta-feira (9), com o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste. O técnico Juan Pablo Vojvoda definiu a equipe que buscará uma vaga na semifinal da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Os baianos possuem o mando de campo porque avançaram na liderança do grupo no qual estavam. O Leão, por sua vez, ficou em quarto lugar na sua chave. A eliminatória acontece em jogo único e, caso empatem, os times decidirão a vaga nos pênaltis. Quem passar terá pela frente o classificado em Sport x Ceará.

Buscando uma virada de chave no segundo semestre de 2025, o Fortaleza está escalado com as seguintes peças: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino e Martínez; Marinho e Lucero.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni chega para a partida após boa campanha na fase de grupos. O Esquadrão inicia o confronto com os seguintes atletas: Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FORTALEZA

QUARTAS DE FINAL – COPA DO NORDESTE (JOGO ÚNICO)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: ESPN e Premiere;

🟨 Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI);

🚩 Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI);

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos (AL).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino e Martínez; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.