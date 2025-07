Ceará está escalado para visitar o Sport na Copa do Nordeste

O Ceará está escalado para o duelo desta quarta-feira (9) com o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Nordeste. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe com poucas surpresas para buscar uma vaga na semifinal da competição.

O encontro, que é eliminatório, será decidido em jogo único. Assim, empate leva o jogo para os pênaltis. O Sport tem o mando de campo porque avançou como o segundo colocado de seu grupo, enquanto que o Ceará passou em terceiro. O vencedor enfrentará o classificado de Bahia x Fortaleza.

O Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Sport entra em campo com novo treinador: Daniel Paulista. A equipe tem o seguinte 11 inicial: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Barletta.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CEARÁ

QUARTAS DE FINAL – COPA DO NORDESTE (JOGO ÚNICO)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: SBT (regional) e Premiere;

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

🚩 Assistentes: Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Ribeiro (RN).

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.