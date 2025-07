Renovação, férias e eventos: Confira como Neymar aproveitou a pausa do Mundial

O atacante Neymar atuou pela última vez na derrota do Santos para o Botafogo, no dia 1º de junho, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, foi expulso e ficou de fora do duelo diante do Fortaleza, duelo em que o Peixe venceu de virada por 3 a 2 e conseguiu sair da zona do rebaixamento.

Depois da partida contra o Leão do Pici, no dia 12 de junho, o time da Baixada Santista entrou em férias e se apresentou somente no dia 27 de junho, no CT Rei Pelé.

O camisa 10 retornou ao Alvinegro no dia 31 de janeiro e assinou contrato até o dia 30 de junho. A renovação foi anunciada somente no dia 26 de junho, durante o período das férias da equipe santista.

Entre o início de junho e o começo de julho, o craque teve diversos compromissos durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, como festas, encontro com famosos, torneio de pôquer, leilão beneficente, festa junina, além de ter ficado de fora da primeira convocação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Inclusive, ele recebeu uma proposta do Fluminense para jogar o Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, ele recusou o convite, evitando uma 'exposição desnecessária' e também priorizou a intertemporada do Peixe. Até aqui, soma 13 partidas e seis participações diretas em gols pelo Santos.

Ele está confirmado na lista de relacionados do Santos para o amistoso desta quinta-feira (10), diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santos, às 20h (de Brasília), em Cariacica.

A renovação:

Depois de muita 'novela' e conversas que envolveram o presidente Marcelo Teixeira e o pai de Neymar, o jogador anunciou a permanência no Santos até o fim desta temporada.

O anúncio foi feito primeiro para os sócios do clube, que receberam um SMS com um vídeo exclusivo. O Departamento de Marketing também fez uma ação com o craque, ligando para os 20 sócios que mais compareceram aos jogos do time recentemente.

Acumulando as duas passagens, Neymar Jr. disputou 243 jogos, com 69 assistências e 141 gols marcados, sendo o maior artilheiro na era ‘pós-Pelé’.

Ao todo, ele conquistou a Copa do Brasil (2010), Conmebol Libertadores (2011), Recopa Sul-Americana (2012), e três edições do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

Neymar anunciou a renovação com o Santos no dia 24 de junho. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Coletiva com familiares e amigos:

Após a renovação de contrato com o Santos até o fim de 2025, Neymar concedeu uma entrevista coletiva "inusitada". Em ação surpresa preparada pelo Peixe, neste domingo (29), o camisa 10 respondeu perguntas de amigos e familiares que tiveram um dia de jornalista, e se emocionou com o evento realizado no CT Rei Pelé.

Nas perguntas formuladas por pessoas do seu círculo íntimo, o craque chorou ao comentar o apoio na vinda para o Peixe e rebateu críticas pelo comportamento fora de campo. Segundo o jogador, os críticos deveriam focar mais no seu desempenho nas quatro linhas do que na sua vida pessoal.

Neymar celebrou renovação com o Santos ao lado de amigos e familiares. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogo com influenciadores:

Depois de ter se recuperado da Covid-19, Neymar realizou, em parceria com um patrocinador do Santos, um amistoso com influenciadores e famosos na Vila Belmiro. O evento foi fechado para o público e arrecadou doações para o Instituto Neymar Jr.

Neymar promove amistoso com a Loovi, uma das patrocinadores do Peixe. (Foto: Divulgação/ Loovi)

Encontro com Yamal:

De férias no Brasil, Lamine Yamal, do Barcelona, curtiu alguns dias de férias ao lado de Neymar. Os jogadores participaram de uma resenha, organizada pelo próprio brasileiro. Nas redes sociais, eles compartilharam momentos em um pagode e também em uma partida de futevôlei.

O jovem espanhol, tem o brasileiro como ídolo de infância. Desde gestos técnicos em campo até o estilo fora dos gramados, fica claro a influência do camisa 10 do Santos.

Além do futevôlei na mansão, a programação da dupla incluiu passeio de carrinho de golfe, momentos na piscina, partidas de basquete e boliche, além de um show de pagode. Os jogadores também trocaram camisas de seus respectivos clubes como lembrança do encontro.

Neymar e Yamal trocam camisa durante as férias (Foto: Reprodução/ Internet)

O nascimento da filha:

No último sábado (05), Neymar celebrou o nascimento da segunda filha com a modelo Bruna Biancardi. A criança nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. Os jogadores do Santos Guilherme e João Basso marcaram presença na maternidade. O camisa 10 se ausentou de dois treinos para ficar com a família.

Neymar também celebrou o aniversário de um ano de Helena, no interior de São Paulo. Ele também é pai de David Lucca, de 13 anos.

➡️ Neymar e Bruna Biancardi divulgam reação de Mavie conhecendo nova irmã