Filipe Luís elogia titular do Flamengo: ‘Nível Barcelona’

Após a vitória do Flamengo contra o Internacional por 3 a 2 no domingo (1), Filipe Luís elogiou Pulgar, jogador contestado do elenco rubro-negro, na coletiva de imprensa pós-jogo. O chileno estava fora da relação da partida por conta de uma expulsão no jogo anterior do Brasileirão, contra o Fortaleza.

Ao ser questionado sobre o meio-campo rubro-negro, Filipe Luís elogiou os jogadores do Flamengo desse setor de campo.

- Para mim o meio-campo é o coração do meu time, são os jogadores mais importantes e eu preciso muito deles. O futebol de dois volantes que jogam se comprometendo e penetrando tanto na área cresce individualmente. A gente vê o Evertton está crescendo muito, o De la Cruz vem jogando cada vez melhor e o Eric nem vou falar dele, porque é jogador de nível Barcelona. Quero muito poder recuperar o Allan também. Estou muito feliz e bem servido com os volantes que eu tenho - analisou o treinador.

Próximo jogo

Após cumprir suspensão, Pulgar volta a ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão: Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, no dia 4 de dezembro, às 20h, pela 37ª rodada da liga nacional. Para esse confronto, o time carioca não terá dois jogadores de meio-campo: Gerson e De La Cruz.

