O Bahia está escalado para o confronto decisivo contra o Fortaleza, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Com Willian José no comando de ataque e Ademir entre os titulares, o Tricolor baiano vai tentar aproveitar o fator casa para chegar à semifinal pelo segundo ano consecutivo.

O duelo de tricolores também marca o retorno de Bahia e Fortaleza aos gramados depois das férias. A vaga nas semifinais será decidida em jogo único, ou seja, quem vencer passa. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Além dos desfalques de Erick e Kanu, que se recuperam de lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente, o Bahia não conta com Iago Borduchi e Rezende, que não foram relacionados. O lateral se recupera de uma infecção na pele, enquanto o volante passa por recondicionamento físico.

As duas principais dúvidas do time, inclusive, foram sanadas com a escalação. Willian José foi escolhido para assumir o comando de ataque no lugar de Lucho Rodríguez, enquanto Ademir vai começar a partida no entre os titulares e deixa Cauly no banco.

Willian José após marcar contra o São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Fortaleza

Assim, a escalação do Bahia contra o Fortaleza tem: Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Fortaleza de Vojvoda vai a campo com: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino e Martínez; Marinho e Lucero.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FORTALEZA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🟨 Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI);

🚩 Assistentes: Márcio Iglesias Araújo e Mauro Cezar Evangelista (PI);

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).