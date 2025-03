A lateral é uma das posições mais carentes no futebol mundial. Sendo assim, a rescisão contratual do lateral-direito Rafinha com o Curitiba, pode ligar o radar de alguns clubes do Brasil. Apesar de já ter 39 anos, o extenso e gabaritado currículo de Rafinha o colocam como reforço para gigantes brasileiros.

Corinthians

O Corinthians tem sofrido com a falta de um lateral-direito de destaque desde a saída de Fagner, que, embora ainda pertencente ao Timão, hoje integra o elenco do Cruzeiro. Matheuzinho, contratado do Flamengo, é uma aposta, mas ainda não demonstrou regularidade suficiente para ser indiscutível, evidenciando a necessidade de reforços na posição.

Flamengo

Apesar de atualmente estar muito bem servido com Wesley, o Flamengo pode se ver com carências na posição no futuro. Segundo afirmou o próprio diretor de futebol do clube, José Boto, o jovem deve ser negociado ainda no meio deste ano.

Considerando que Varela ainda não se firmou como solução definitiva na lateral, Rafinha pode ser um nome a ser cogitado pelo clube.

Lateral-direito Rafinha em ação pelo Flamengo(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

São Paulo

Conforme a própria diretoria do São Paulo assume como plano para temporada, a lateral direita é uma forte carência do elenco. Após a saída de Rafinha, Igor Vinícius assumiu a posição, mas ainda não entregou a regularidade e segurança que se esperava. Seria o retorno e os ensinamentos de Rafinha o que Igor Vinícius precisa para evoluir na lateral? Um retorno do veterano para alternar posição com Igor poderia ser uma solução "caseira" para o SPFC.

Rafinha foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Atlético-MG

Com a queda de rendimento de Saravia e as possíveis irregularidades naturais do jovem Natanael, Rafinha pode ser visto pelo clube como um jogador para jogos grandes e decisivos. A experiência do veterano em disputas de pênaltis e grandes finais pode acrescentar aos objetivos do Atlético na temporada.

