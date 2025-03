Citado em processo de Robinho, amigo do ex-jogador é encontrado morto

Amigo do ex-jogador Robinho, Rudney Gomes foi encontrado morto em um prédio na noite da última terça-feira (18), em Santos. Mencionado no processo que levou à condenação do ex-atacante por estupro, o homem teve a morte registrada como suicídio pela Polícia Civil, segundo informação do portal "g1".

Apesar de citado, Rudney Gomes nunca foi condenado. Ele deixou a Itália antes de ser notificado para a audiência preliminar em março de 2016. O juiz decidiu separar os casos, julgando apenas Robinho e Ricardo Rocha Falco, condenados a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013.

Robinho cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, São Paulo, onde tem a oportunidade de participar de diversas atividades. Falco, por sua vez, está na Penitenciária 1 de Guarulhos. O julgamento considerou que os condenados abusaram da vítima, que estava inconsciente devido ao consumo excessivo de álcool.

Condenação e prisão de Robinho

Quando a sentença foi proferida na Itália, Robinho já se encontrava no Brasil. Assim, o Ministério da Justiça do país europeu pediu que ele fosse extraditado de volta para a Europa. Como o Brasil não adota determinada postura com cidadãos natos, foi estabelecido que o atleta cumpriria a pena em território brasileiro. O ex-jogador foi preso no dia 21 de março de 2024.