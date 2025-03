Atlético-MG pode ter de jogar com portões fechados na Sul-Americana

O Atlético-MG ainda tenta evitar que os dois primeiros jogos em casa pelo Grupo H da Copa Sul-Americana sejam disputados sem a presença da torcida. Punido pela Conmebol, o clube recorreu ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), com sede em Lausanne, na Suíça, para anular a pena.

Os jogos em que o Galo não teria o apoio dos torcedores são contra o Deportes Iquique, do Chile, na semana de 9 de abril, pela segunda rodada, ainda no Mineirão, e contra o Caracas, na data-base de 14 de maio, provavelmente já na Arena MRV, pela penúltima rodada da primeira fase. Se o departamento jurídico do clube não tiver sucesso no recurso, a torcida do Atlético-MG terá acesso somente à última partida da equipe, contra o Cienciano, do Peru, na data base de 28 de maio.

O Atlético-MG foi punido pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

Dirigente do Atlético-MG analisa adversários da Copa Sul-Americana

O diretor de futebol do Atlético-MG, o ex-goleiro Victor Bagy, nas redes sociais do clube, comentou sobre o sorteio dos grupos da Sul-Americana, realizado segunda-feira (17), na sede da Conmebol, no Paraguai:

- É um grupo difícil, disputado, mas também acredito que tenhamos, pela nossa força, a capacidade de avançarmos e seguir nosso objetivo na Sul-Americana deste ano – afirmou, confiante na classificação atleticana.

Para Victor Bagy, diretor de futebol, o Atlético-MG tem plenas condições de se classificar no Grupo H (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Victor Bagy comentou também sobre cada um das equipes do Grupo H:

- A começar pelo conhecido Caracas, que enfrentamos no ano passado na Libertadores (o Atlético-MG venceu os dois jogos: 4 a 1, na Venezuela, e 4 x 0 em Belo Horizonte): é uma equipe tradicional venezuelana, sempre figurando entre as principais equipes do país, com jogadores interessantes, de velocidade e experientes. Tem uma boa equipe - disse o dirigente.

- O Cienciano é uma equipe peruana de Cusco, temos a altitude (3.400 metros), uma equipe com jogadores experientes. Tem o Cueva, que se destacou no futebol brasileiro (no São Paulo e no Santos). É uma equipe que vem tentando se firmar na temporada – afirmou.

- E, por último, temos a equipe chilena, Deportes Iquique. Uma equipe que vem da fase eliminatória da pré-Libertadores, tradicional. É um time que mistura jogadores experientes e jovens. Já disputou vários campeonatos internacionais – finalizou.