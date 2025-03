Quem é Larissa Ferrari, advogada que diz ter vivido affair com Payet, do Vasco?

Uma polêmica atribuída ao meia Dimitri Payet, do Vasco da Gama, teve grande repercussão na mídia na última quarta-feira (19). A advogada Larissa Ferrari revelou ter vivido um romance com o francês, que é casado há 18 anos com Ludivine Lacorne, com quem tem quatro filhos. O Lance! te conta mais sobre a suposta affair do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Catarinense, Larissa é torcedora do Vasco e começou a acompanhar futebol em 2008. Em entrevista ao portal "LeoDias", a mulher revelou ter sido casada durante sete anos, tendo se separado recentemente, após já ter se relacionado com Payet. Nas redes, a advogada soma cerca de 40 mil seguidores e não esconde o amor pelo Cruzmaltino.

Um vídeo de novembro de 2024 em que Larissa aparece nos arredores de São Januário voltou a viralizar após a repercussão do caso. Na gravação, um influenciador questiona uma amiga da advogada sobre quem seria o jogador mais atraente do elenco. A amiga responde "Léo Jardim", e Larissa rebate: "Eu acho outro, mas não posso falar".

continua após a publicidade

Futuro de Payet deve ser longe do Vasco

Payet deve deixar o Vasco ao fim do atual contrato, em 5 de maio. A renovação do jogador, que completará 38 anos em 29 de março, chegou a ser analisada pela diretoria do clube em janeiro, mas o baixo retorno do meia em campo neste início de temporada, somado ao alto custo mensal, deverá pôr um fim à passagem do francês pelo Brasil.

O salário de Payet no Vasco é próximo a R$ 1,5 milhão, e isso em um momento em que o clube passa por um processo de recuperação judicial e tem dificuldades em conseguir receitas. Desde o início do ano, o meia começou apenas duas partidas como titular do Vasco e atuou 12 vezes. No período, somou apenas uma assistência, sem gols.

continua após a publicidade