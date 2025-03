Wesley não deve ter um futuro longo no Flamengo. Pelo menos, é o que afirmou o diretor de futebol do clube, José Boto, nesta segunda-feira (17), em entrevista ao repórter Venê Casagrande. O diretor do Flamengo alega que pediu paciência ao estafe do jogador para aguardar propostas melhores após a evolução natural do atleta.

- Quando eu cheguei no Flamengo, o Wesley já tinha algumas propostas na mesa. Tive conversas com ele e com o estafe e dei minha opinião como homem do futebol: se ele continuasse a evoluir, se fosse à Seleção, ele chegaria a mais um ano com clubes de outra prateleira o querendo. Eles entenderam o projeto, e tudo tem corrido como planejado. Ele vai à Seleção, o que vai valorizado. Mas, realmente, aquilo que ele joga atualmente, com as necessidades do mercado europeu, não vai ser fácil que ele continue aqui depois da janela do meio do ano - declarou.

- É óbvio que já estamos trabalhando para, caso isso aconteça, estarmos preparados para isso. Mas claro, isso só vai acontecer se os clubes se dispuserem a pagar aquilo que nos achamos que o Wesley vale no momento, que é bastante elevado. Não existem muitos laterais-direitos no mundo com a capacidade técnica, a velocidade que ele tem. Temos um valor na nossa cabeça, o estafe do jogador sabe disso, o jogador sabe disso - concluiu.

Atual fase de Wesley

Wesley em ação pelo Famengo no Brasileirão (Foto: Marcelo Cortes)

Depois de viver momentos em baixa no Flamengo, Wesley parece ter se estabelecido no topo da posição de lateral direito. Titular absoluto da equipe do técnico Filipe Luís, o jogador tem ganhado destaque nacionalmente. Na final do Campeonato Carioca, ele foi decisivo para o título do Rubro-Negro ao marcar o primeiro da vitória do clube por 2 a 1 contra o Fluminense, no primeiro jogo da decisão.

O sucesso dentro de campo fez o atleta ser reconhecido pelo técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira. Ele fará a estreia com a camisa amarelinha nesta Data Fifa dos dias 17 ao 25. No período, o Brasil irá enfrentar Colombia e Argentina, respectivamente nos dias 20 e 25, nos estádios Mané Garrincha e Monumental.