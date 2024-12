Olheiro Lance!: cinco times para Bolasie continuar na Série A em 2025

Com uma rodada de antecedência, o Criciúma está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Bolasie, de 35 anos, não deve ficar na equipe para o ano que vem, visto que o seu vínculo com o clube catarinense termina no dia 31 de dezembro de 2024. Por isso, o Lance! separou cinco possíveis destinos para o atacante permanecer na elite do futebol brasileiro.

Bolasie é o artilheiro do Criciúma no Brasileirão 2024, com oito gols marcados em 33 partidas. O jogador tem passagens pela Premier League e outras ligas europeias, além de representar o Congo em competições por seleções desde 2013. Jogando mais centralizado no Tigre, o congolês foi o principal destaque do time na edição do campeonato.

Possíveis destinos para Bolasie ⬇️

Vitória

Após ser campeão da Série B em 2023, o Vitória garantiu permanência na primeira divisão do Brasileirão com uma grande campanha no segundo turno, sob comando do técnico Thiago Carpini. O principal destaque foi Alerrando, um dos artilheiros do campeonato até aqui, com 14 gols em 33 jogos. Como o Leão joga com uma dupla de ataque, Bolasie poderia compor o setor ao lado do camisa 9. Ele disputaria vaga com Janderson, de 25 anos, que está no clube desde abril de 2024.

Bahia

No mesmo estado, o Bahia terminou a temporada em baixa, após passar todo o Brasileirão 2024 na parte de cima da tabela. Na última rodada, o Esquadrão encontra-se na 8ª posição, garantindo vaga neste momento na Libertadores do próximo ano. O clube poderia ser uma oportunidade de Bolasie atuar em uma grande competição continental, visto que o atleta nunca jogou uma partida de Champions League. Assim como o rival, o Tricolor também já atuou com dois homens de frente nesta temporada.

Fortaleza

Ao lado do Criciúma e do Fluminense, o Fortaleza é o clube com maior média de idade do Brasileirão em 2024. Assim, o Leão do Pici poderia receber Bolasie para compor o elenco sólido do técnico Vojvoda, que jogará a Libertadores de 2025 após boa campanha na liga nacional. Além disso, é mais um clube nordestino que costuma atuar com dupla de ataque: Moisés e Lucero, dois destaques do time.

Grêmio

Em 2024, o Grêmio surpreendeu no mercado e contratou Braithwaite, atacante dinarmaquês de 33 anos, que teve bom desempenho no Brasileirão pelo Tricolor, com oito gols. Bolasie, que tem a mesma quantidade de bola na rede, poderia ser o complemento do artilheiro, formando um ataque internacional. Desde Suárez, em 2023, o clube tem histórico de acreditar em veteranos estrangeiros.

Juventude

Na região Sul, assim como o Criciúma, o Juventude poderia ser uma opção caso Bolasie não queira se mudar para muito longe da atual casa. No elenco, o Papo conta com Nenê, um dos veteranos do futebol brasileiro, que é titular da equipe com 43 anos. O plantel do time é o quinto mais velho da liga, com 27,8 anos de média.

