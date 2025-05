Por onde anda Paulo Baier, ex-meia do futebol nacional?

Foi um dos maiores artilheiros do Brasileirão na era dos pontos corridos, com 106 gols.

Conhecido como “Maestro”, “Presidente” ou “Highlander”, Paulo Baier é um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro nos anos 2000 e início dos anos 2010. Natural de Ijuí (RS), nascido em 25 de outubro de 1974, Baier construiu uma das carreiras mais longevas e consistentes da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Jogando como meia-armador, destacou-se pela qualidade nos passes, liderança em campo e habilidade nas bolas paradas. Chegou a ser o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, com 106 gols, até ser superado por Fred em 2015. O Lance te conta por onde anda Paulo Baier.

Por onde anda Paulo Baier?

Desde que se aposentou dos gramados em 2016, Baier deu sequência à sua trajetória no futebol como treinador. Atualmente, ele comanda o Hercílio Luz, clube de Santa Catarina. Antes disso, treinou equipes como Criciúma, Botafogo-SP, Próspera e Figueirense, além de campanhas marcantes no Toledo (PR) e no acesso do São José-RS.

Com espírito competitivo e inteligência tática, Paulo Baier rapidamente se adaptou à nova função e tem sido apontado como um nome promissor na nova geração de técnicos brasileiros.

Início modesto, ascensão tardia

Paulo Baier iniciou sua trajetória no São Luiz de Ijuí, clube da sua cidade natal. Começou a carreira como lateral-direito e, por anos, não teve destaque nacional. Somente em 2002, já com 28 anos e atuando pelo Pelotas, ganhou notoriedade ao se destacar na Copa Sul-Minas.

Em seguida, foi contratado pelo Criciúma, onde brilhou na campanha do título da Série B de 2002, marcando três gols na final contra o Fortaleza. Foi ali que “Paulo César” passou a ser chamado de Paulo Baier, já que o clube contava com outro jogador homônimo. O nome pegou — e com ele veio o reconhecimento nacional.

Goiás, Palmeiras e auge no Atlético-PR

Baier viveu grande fase no Goiás, entre 2004 e 2005, onde virou referência técnica. A boa fase rendeu contrato com o Palmeiras, onde foi vice-artilheiro do time no Brasileiro de 2006, com 10 gols, jogando ainda como lateral. Insatisfeito com atrasos salariais, deixou o clube em 2007 e voltou ao Goiás, onde atingiu 200 jogos e fez o milésimo gol do clube na história do Brasileirão.

Após passagem curta pelo Sport, Paulo Baier chegou ao Atlético Paranaense em 2009 e reencontrou seu melhor futebol. Com a camisa rubro-negra, se consolidou como um dos maiores meias da década. Foi artilheiro, ídolo da torcida e referência técnica até 2013, quando deixou o clube com 185 jogos e 65 gols marcados.

Encerramento da carreira e início como técnico

Aos 39 anos, voltou ao Criciúma em 2014 e ainda mostrou bom futebol, com gols importantes contra Fluminense e Figueirense. Depois passou por Ypiranga-RS, Juventude e encerrou a carreira no São Luiz, seu clube de origem, em 2016, aos 41 anos.

Logo após a aposentadoria, iniciou sua transição para o banco de reservas. Tentou iniciar no Panambi, mas estreou mesmo como técnico no Toledo, em 2017. De lá para cá, tem acumulado boas campanhas, como o acesso com o Próspera (SC), o bom desempenho com o São José-RS e o acesso à Série B com o Botafogo-SP, clube que deixou em 2023 após campanha sólida.

Clubes em que Paulo Baier jogou profissionalmente: