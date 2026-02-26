O Corinthians conta com nomes importantes no setor ofensivo, como Memphis Depay e Yuri Alberto, grandes estrelas do elenco. Mas engana-se quem acredita que apenas os atacantes brilham com gols pelo Timão na temporada.

Entre os zagueiros mais utilizados pelo técnico Dorival Júnior estão André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca. Todos já balançaram as redes. O último, inclusive, marcou o gol de empate diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), no estádio do Mineirão.

João Pedro Tchoca

O "Filho do Terrão" havia sido negociado por empréstimo ao Torino, da Itália, com opção de compra. No entanto, após ser reprovado nos exames médicos, foi "devolvido ao Timão". O gol contra o Cruzeiro foi classificado como uma redenção para o jogador.

Em 2026, João Pedro Tchoca disputou quatro jogos, todos como titular, e marcou um gol, com 94% de acerto nos passes e média de 55.0 passes certos por partida. No aspecto defensivo, registrou 1.8 desarmes, 1.3 interceptações e 2.8 cortes por jogo, além de 2.8 bolas recuperadas por partida.

O jogador ainda apresentou 78% de eficiência nos duelos, com 4.5 disputas vencidas por jogo, e 71% de aproveitamento nos duelos aéreos, cometendo apenas 0.8 faltas por partida, desempenho que resultou em nota 7.55 no Sofascore.

João Pedro Tchoca em toda sua passagem pelo Corinthians

35 jogos (29 titular) 2 gols 1 assistência 90% de acerto no passe 40.3 passes certos por jogo 4 passes decisivos 1.2 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 4.9 cortes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 59% de eficiência nos duelos 3.4 duelos ganhos por jogo 63% de eficiência nos duelos aéreos 1.0 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 7.06

André Ramalho marcou um gol pelo Corinthians na temporada (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

André Ramalho

O zagueiro André Ramalho, que chegou ao Corinthians em 2024, marcou dois gols pelo Timão. Nesta temporada, também contribuiu ofensivamente ao balançar as redes na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

Em 2026, André Ramalho entrou em campo em 10 jogos, sendo oito como titular, e marcou um gol, com 92% de acerto nos passes e média de 46.8 passes certos por partida, além de três passes decisivos. Defensivamente, somou 0.7 desarme, 1.3 interceptação e 4.0 cortes por jogo, com 2.7 bolas recuperadas por partida.

O zagueiro também apresentou 61% de eficiência nos duelos, com 3.7 disputas vencidas por jogo, e 55% de aproveitamento nos duelos aéreos, cometendo 0.6 falta por partida e recebendo dois cartões amarelos, desempenho que rendeu nota 7.29 no Sofascore.

André Ramalho em toda sua passagem pelo Corinthians

83 jogos (73 titular) 2 gols 1 assistência 91% de acerto no passe 48.3 passes certos por jogo 20 passes decisivos 1.2 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 4.4 cortes por jogo 3.1 bolas recuperadas por jogo 56% de eficiência nos duelos 3.8 duelos ganhos por jogo 62% de eficiência nos duelos aéreos 1.1 faltas por jogo 19 cartões amarelos Nota Sofascore 7.09

Gustavo Henrique é um dos zagueiros artilheiros do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Gustavo Henrique

O zagueiro Gustavo Henrique é o maior artilheiro entre os defensores do Timão. Neste ano, também marcou contra a Ponte Preta, e aumentou a lista para sete gols com a camisa do Timão, igualando a marca de Gamarra e se aproximando de outros nomes, como Paulo André (10 gols) e Fábio Luciano (15 gols).

Em 2026, Gustavo Henrique disputou nove jogos, todos como titular, marcou um gol e deu uma assistência, com 89% de acerto nos passes e média de 42.6 passes certos por partida, além de quatro passes decisivos. No desempenho defensivo, registrou 1.1 desarme, 1.0 interceptação e 3.4 cortes por jogo, com 2.4 bolas recuperadas por partida.

O zagueiro apresentou ainda 74% de eficiência nos duelos, com 5.6 disputas vencidas por jogo, e excelente aproveitamento nos duelos aéreos, com 87% de sucesso, cometendo 1.2 falta por partida e recebendo três cartões amarelos, desempenho que resultou em nota 7.30 no Sofascore.

Gustavo Henrique em toda sua passagem pelo Corinthians

83 jogos (79 titular) 7 gols 2 assistências 89% de acerto no passe 41.1 passes certos por jogo 17 passes decisivos 0.9 desarmes por jogo 0.9 interceptações por jogo 5.2 cortes por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 67% de eficiência nos duelos 4.5 duelos ganhos por jogo 74% de eficiência nos duelos aéreos 0.8 faltas por jogo 22 cartões amarelos Nota Sofascore 7.14

Gabriel Paulista foi importante para o Corinthians, inclusive marcando gol do título (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Gabriel Paulista

Por fim, o zagueiro com menos tempo de casa vem contribuindo de forma importante em número de gols para o Corinthians. Gabriel Paulista, que chegou ao clube neste ano, marcou um dos gols do título da Supercopa Rei, vencida diante do Flamengo, em Brasília. Depois, também balançou as redes contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

— Vi muitos da arquibancada. Sempre sonhei em estar aqui, como aquelas crianças. Vi Vampeta, Tévez, Marcelinho e outros ídolos incríveis que nos deram muitas alegrias. Hoje estou aqui podendo retribuir esse carinho. Daqui a 10 ou 15 anos, essas crianças podem estar aqui também, vivendo esse sonho incrível — afirmou.

Gabriel Paulista em toda sua passagem pelo Corinthians

9 jogos (7 titular) 2 gols 92% de acerto no passe 42.2 passes certos por jogo 1 passe decisivo 0.7 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 4.6 cortes por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 68% de eficiência nos duelos 3.1 duelos ganhos por jogo 70% de eficiência nos duelos aéreos 0.4 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 7.20

Sistema defensivo do Corinthians em 2026

Em 2026, a defesa do Corinthians entrou em campo em 14 jogos e sofreu 10 gols, média de 0.7 por partida, alcançando sete jogos sem ser vazada, o que representa 50% do total. A equipe permitiu 10.8 finalizações por jogo, sendo 3.2 no alvo, além de ceder 1.4 grandes chances por partida. Mesmo assim, manteve controle territorial na maior parte do tempo, com 57.6% de posse de bola ao longo do período.

Corinthians em 2026

14 jogos 10 gols sofridos (0.7 por jogo) 7 jogos sem sofrer gols (50%) 10.8 finalizações sofridas pro jogo 3.2 finalizações no gol sofridas por jogo 1.4 grandes chances cedidas por jogo 57.6% de posse de bola

