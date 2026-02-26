menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Defesa no ataque: zagueiros do Corinthians vivem fase artilheira na temporada

Jogadores da última linha do time de Dorival Jr. têm sido decisivos no placar

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
04:00
Tchoca foi o protagonista da vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
O Corinthians conta com nomes importantes no setor ofensivo, como Memphis Depay e Yuri Alberto, grandes estrelas do elenco. Mas engana-se quem acredita que apenas os atacantes brilham com gols pelo Timão na temporada.

Entre os zagueiros mais utilizados pelo técnico Dorival Júnior estão André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca. Todos já balançaram as redes. O último, inclusive, marcou o gol de empate diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), no estádio do Mineirão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

João Pedro Tchoca

O "Filho do Terrão" havia sido negociado por empréstimo ao Torino, da Itália, com opção de compra. No entanto, após ser reprovado nos exames médicos, foi "devolvido ao Timão". O gol contra o Cruzeiro foi classificado como uma redenção para o jogador.

Em 2026, João Pedro Tchoca disputou quatro jogos, todos como titular, e marcou um gol, com 94% de acerto nos passes e média de 55.0 passes certos por partida. No aspecto defensivo, registrou 1.8 desarmes, 1.3 interceptações e 2.8 cortes por jogo, além de 2.8 bolas recuperadas por partida.

O jogador ainda apresentou 78% de eficiência nos duelos, com 4.5 disputas vencidas por jogo, e 71% de aproveitamento nos duelos aéreos, cometendo apenas 0.8 faltas por partida, desempenho que resultou em nota 7.55 no Sofascore.

João Pedro Tchoca em toda sua passagem pelo Corinthians

  1. 35 jogos (29 titular)
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 90% de acerto no passe
  5. 40.3 passes certos por jogo
  6. 4 passes decisivos
  7. 1.2 desarmes por jogo
  8. 0.8 interceptações por jogo
  9. 4.9 cortes por jogo
  10. 2.3 bolas recuperadas por jogo
  11. 59% de eficiência nos duelos
  12. 3.4 duelos ganhos por jogo
  13. 63% de eficiência nos duelos aéreos
  14. 1.0 faltas por jogo
  15. 6 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 7.06
André Ramalho marcou um gol pelo Corinthians na temporada (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
André Ramalho marcou um gol pelo Corinthians na temporada (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

André Ramalho

O zagueiro André Ramalho, que chegou ao Corinthians em 2024, marcou dois gols pelo Timão. Nesta temporada, também contribuiu ofensivamente ao balançar as redes na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

Em 2026, André Ramalho entrou em campo em 10 jogos, sendo oito como titular, e marcou um gol, com 92% de acerto nos passes e média de 46.8 passes certos por partida, além de três passes decisivos. Defensivamente, somou 0.7 desarme, 1.3 interceptação e 4.0 cortes por jogo, com 2.7 bolas recuperadas por partida.

➡️ Dorival critica sequência de jogos e ironiza agenda da FPF: 'Ninguém é mágico'

O zagueiro também apresentou 61% de eficiência nos duelos, com 3.7 disputas vencidas por jogo, e 55% de aproveitamento nos duelos aéreos, cometendo 0.6 falta por partida e recebendo dois cartões amarelos, desempenho que rendeu nota 7.29 no Sofascore.

André Ramalho em toda sua passagem pelo Corinthians

  1. 83 jogos (73 titular)
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 91% de acerto no passe
  5. 48.3 passes certos por jogo
  6. 20 passes decisivos
  7. 1.2 desarmes por jogo
  8. 1.0 interceptações por jogo
  9. 4.4 cortes por jogo
  10. 3.1 bolas recuperadas por jogo
  11. 56% de eficiência nos duelos
  12. 3.8 duelos ganhos por jogo
  13. 62% de eficiência nos duelos aéreos
  14. 1.1 faltas por jogo
  15. 19 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 7.09
Gustavo Henrique abriu o placar para o Timão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Gustavo Henrique é um dos zagueiros artilheiros do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Gustavo Henrique

O zagueiro Gustavo Henrique é o maior artilheiro entre os defensores do Timão. Neste ano, também marcou contra a Ponte Preta, e aumentou a lista para sete gols com a camisa do Timão, igualando a marca de Gamarra e se aproximando de outros nomes, como Paulo André (10 gols) e Fábio Luciano (15 gols).

Em 2026, Gustavo Henrique disputou nove jogos, todos como titular, marcou um gol e deu uma assistência, com 89% de acerto nos passes e média de 42.6 passes certos por partida, além de quatro passes decisivos. No desempenho defensivo, registrou 1.1 desarme, 1.0 interceptação e 3.4 cortes por jogo, com 2.4 bolas recuperadas por partida.

O zagueiro apresentou ainda 74% de eficiência nos duelos, com 5.6 disputas vencidas por jogo, e excelente aproveitamento nos duelos aéreos, com 87% de sucesso, cometendo 1.2 falta por partida e recebendo três cartões amarelos, desempenho que resultou em nota 7.30 no Sofascore.

Gustavo Henrique em toda sua passagem pelo Corinthians

  1. 83 jogos (79 titular)
  2. 7 gols
  3. 2 assistências
  4. 89% de acerto no passe
  5. 41.1 passes certos por jogo
  6. 17 passes decisivos
  7. 0.9 desarmes por jogo
  8. 0.9 interceptações por jogo
  9. 5.2 cortes por jogo
  10. 2.5 bolas recuperadas por jogo
  11. 67% de eficiência nos duelos
  12. 4.5 duelos ganhos por jogo
  13. 74% de eficiência nos duelos aéreos
  14. 0.8 faltas por jogo
  15. 22 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 7.14
Gabriel Paulista abriu o placar para o Corinthians contra o Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
Gabriel Paulista foi importante para o Corinthians, inclusive marcando gol do título (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Gabriel Paulista

Por fim, o zagueiro com menos tempo de casa vem contribuindo de forma importante em número de gols para o Corinthians. Gabriel Paulista, que chegou ao clube neste ano, marcou um dos gols do título da Supercopa Rei, vencida diante do Flamengo, em Brasília. Depois, também balançou as redes contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

— Vi muitos da arquibancada. Sempre sonhei em estar aqui, como aquelas crianças. Vi Vampeta, Tévez, Marcelinho e outros ídolos incríveis que nos deram muitas alegrias. Hoje estou aqui podendo retribuir esse carinho. Daqui a 10 ou 15 anos, essas crianças podem estar aqui também, vivendo esse sonho incrível — afirmou.

Gabriel Paulista em toda sua passagem pelo Corinthians

  1. 9 jogos (7 titular)
  2. 2 gols
  3. 92% de acerto no passe
  4. 42.2 passes certos por jogo
  5. 1 passe decisivo
  6. 0.7 desarmes por jogo
  7. 1.1 interceptações por jogo
  8. 4.6 cortes por jogo
  9. 4.3 bolas recuperadas por jogo
  10. 68% de eficiência nos duelos
  11. 3.1 duelos ganhos por jogo
  12. 70% de eficiência nos duelos aéreos
  13. 0.4 faltas por jogo
  14. 2 cartões amarelos
  15. Nota Sofascore 7.20

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Sistema defensivo do Corinthians em 2026

Em 2026, a defesa do Corinthians entrou em campo em 14 jogos e sofreu 10 gols, média de 0.7 por partida, alcançando sete jogos sem ser vazada, o que representa 50% do total. A equipe permitiu 10.8 finalizações por jogo, sendo 3.2 no alvo, além de ceder 1.4 grandes chances por partida. Mesmo assim, manteve controle territorial na maior parte do tempo, com 57.6% de posse de bola ao longo do período.

Corinthians em 2026

  1. 14 jogos
  2. 10 gols sofridos (0.7 por jogo)
  3. 7 jogos sem sofrer gols (50%)
  4. 10.8 finalizações sofridas pro jogo
  5. 3.2 finalizações no gol sofridas por jogo
  6. 1.4 grandes chances cedidas por jogo
  7. 57.6% de posse de bola

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
