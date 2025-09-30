Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — terça (30/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça (30)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (30), a agenda de futebol tem como grande destaque a rodada de ida da fase de grupos da Champions League. O Chelsea recebe o Benfica às 16h (de Brasília), em Londres, com transmissão na TV aberta pelo SBT e também nos canais TNT e HBO Max. No mesmo horário, gigantes como Galatasaray x Liverpool, Inter de Milão x Slavia Praga e Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt entram em campo, com exibição exclusiva do HBO Max. Mais cedo, às 13h45, Atalanta e Club Brugge abrem os trabalhos na Itália, enquanto o Real Madrid estreia fora de casa contra o Kairat Almaty, no Cazaquistão — ambos com transmissão da HBO Max.
UEFA Youth League
- 9h – Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 – UEFA.tv
- 11h – Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 – UEFA.tv
Champions League
- 13h45 – Atalanta x Club Brugge – Space e HBO Max
- 13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid – TNT e HBO Max
- 16h – Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt – HBO Max
- 16h – Bodo/Glimt x Tottenham – HBO Max
- 16h – Chelsea x Benfica – SBT, TNT e HBO Max
- 16h – Galatasaray x Liverpool – Space e HBO Max
- 16h – Inter de Milão x Slavia Praga – HBO Max
- 16h – Olympique de Marseille x Ajax – HBO Max
- 16h – Pafos x Bayern de Munique – HBO Max
Champions League Asiática
- 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahly – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Sub-17 (quartas de final)
- 15h – Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 – Sportv
- 17h30 – Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 – Sportv
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 14h – Hansa Rostock x Energie Cottbus – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 15h30 – Palermo x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 16h – Derby County x Charlton – Disney+
Copa do Mundo Sub-20
- 17h – Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – FIFA+
- 17h – Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 – CazéTV e FIFA+
- 20h – Chile sub-20 x Japão sub-20 – CazéTV e FIFA+
- 20h – Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 – FIFA+
MLS
- 20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV+
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h – Moca x Robinhood – Disney+
- 21h – Mount Pleasant x O&M FC – Disney+
Brasileirão
- 21h30 – Atlético-MG x Juventude – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
- 21h35 – Goiás x Atlético-GO – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
- 22h – América-MEX (F) x Orlando Pride (F) – Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h – Motagua x Alajuelense – Disney+
