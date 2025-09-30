menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — terça (30/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça (30)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
07:00
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraTomás Cuello, do Atlético-MG, durante partida contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (30), a agenda de futebol tem como grande destaque a rodada de ida da fase de grupos da Champions League. O Chelsea recebe o Benfica às 16h (de Brasília), em Londres, com transmissão na TV aberta pelo SBT e também nos canais TNT e HBO Max. No mesmo horário, gigantes como Galatasaray x Liverpool, Inter de Milão x Slavia Praga e Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt entram em campo, com exibição exclusiva do HBO Max. Mais cedo, às 13h45, Atalanta e Club Brugge abrem os trabalhos na Itália, enquanto o Real Madrid estreia fora de casa contra o Kairat Almaty, no Cazaquistão — ambos com transmissão da HBO Max.

UEFA Youth League

  • 9h – Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 – UEFA.tv
  • 11h – Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 – UEFA.tv

Champions League

  1. 13h45 – Atalanta x Club Brugge – Space e HBO Max
  2. 13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid – TNT e HBO Max
  3. 16h – Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt – HBO Max
  4. 16h – Bodo/Glimt x Tottenham – HBO Max
  5. 16h – Chelsea x Benfica – SBT, TNT e HBO Max
  6. 16h – Galatasaray x Liverpool – Space e HBO Max
  7. 16h – Inter de Milão x Slavia Praga – HBO Max
  8. 16h – Olympique de Marseille x Ajax – HBO Max
  9. 16h – Pafos x Bayern de Munique – HBO Max
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAINING
Jogos de hoje: jogadores do Real Madrid durante treino em Almaty, no Cazaquistão, na véspera do jogo contra o Kairat Almaty pela Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

Champions League Asiática

  • 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahly – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Sub-17 (quartas de final)

  • 15h – Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 – Sportv
  • 17h30 – Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 – Sportv

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 14h – Hansa Rostock x Energie Cottbus – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 15h30 – Palermo x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 16h – Derby County x Charlton – Disney+

Copa do Mundo Sub-20

  • 17h – Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – FIFA+
  • 17h – Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 – CazéTV e FIFA+
  • 20h – Chile sub-20 x Japão sub-20 – CazéTV e FIFA+
  • 20h – Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 – FIFA+

MLS

  • 20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV+
Lionel Messi faz o segundo gol no jogo do Inter Miami contra o New York City
Jogos de hoje: Lionel Messi, do Inter Miami, marca o segundo gol da equipe contra o New York City FC, em Nova York, pela MLS (Foto: Dustin Satloff/ AFP)

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h – Moca x Robinhood – Disney+
  • 21h – Mount Pleasant x O&M FC – Disney+

Brasileirão

  • 21h30 – Atlético-MG x Juventude – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

  • 21h35 – Goiás x Atlético-GO – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

  • 22h – América-MEX (F) x Orlando Pride (F) – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h – Motagua x Alajuelense – Disney+

