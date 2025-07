Kevin Viveros é o primeiro reforço regularizado do Athletico para a Série B

O atacante Kevin Viveros foi o primeiro reforço do Athletico a ser regularizado na janela de transferência, que abriu nesta quinta-feira (10) e vai até 2 de setembro. O nome do jogador de 25 anos apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta tarde.

O atleta, assim, já fica à disposição do técnico Odair Hellmann para jogar contra o Goiás. A partida está marcada para sábado (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da Série B.

No elenco, Viveros disputará posição com o titular Alan Kardec e o reserva Renan Peixoto. O primeiro tem oito gols em 22 jogos, enquanto o segundo fez cinco gols em 17 partidas.

Além do atleta colombiano, a comissão agora aguarda a regularização de outros reforços: o zagueiro Aguirre, o lateral-direito Gastón Benavídez, o volante Lucas Sasha e o atacante "Speedy' Mendoza.

Atualmente, o Athletico é o sexto colocado, com 23 pontos, um abaixo do Avaí, que abre o G-4 da Série B.

Kevin Viveros, em treino do Athletico no CT do Caju. Foto: José Tramontin/Athletico

Kevin Viveros é a maior contratação da história do Athletico

O Athletico acertou a contratação de Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL, em 23 de junho. O Furacão pagou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos - Los Verdolagas permanecem com 30% para uma eventual revenda. O acordo é de três anos.

O jogador colombiano passou a ser a maior compra da história do Furacão. Até então, o recorde era a transferência do atacante Vitor Roque, então do Cruzeiro e atualmente no Palmeiras, por R$ 24 milhões, em 2022.

Kevin Viveros se destaca na Libertadores

Kevin Viveros é o artilheiro do Atlético Nacional na temporada, com 10 gols em 26 jogos, além de ter dado três assistências. Pela Libertadores, ele é o vice-artilheiro do torneio e marcou quatro vezes em cinco jogos - dois contra o Internacional e um diante do Bahia, pelo grupo F. Alan Patrick (Inter) e Vaca (Bolivar) têm cinco gols.

Nas oitavas de final da competição, o clube colombiano enfrenta o São Paulo em 12 e 19 de agosto. O primeiro jogo é em casa e o segundo no Morumbis.

Viveros iniciou a carreira no América de Cali e passou por Itagüi e La Equidad antes de acertar com o Atlético Nacional. Pelo Verdolagas, o atacante tem 14 gols em 59 partidas.

Próximos jogos do Athletico na Série B