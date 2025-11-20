O Athletico encerrou a venda de ingressos para o 'jogo do acesso' na Série B. Vice-líder, o Furacão recebe o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada.

O clube comercializou os bilhetes por apenas duas horas, já que se esgotaram rapidamente. Ainda existe a possibilidade do setor da torcida do América-MG ser liberado para a própria torcida, como aconteceu em alguns confrontos.

Logo em seguida ao encerramento dos ingressos, a diretoria liberou um lote exclusivo, sem quantidade divulgada, para os torcedores que compraram vouchers. A retirada desses ingressos será feita na bilheteria da Arena da Baixada, das 10h às 18h desta quinta-feira (20). Na sexta-feira (21) e no sábado (22), a retirada será feita se houver disponibilidade.

- Na bilheteria, não haverá venda de ingressos. Somente trocas de vouchers. É obrigatório apresentar o voucher correspondente e um documento de identificação com foto. As trocas serão limitadas a quatro vouchers por pessoa - avisou, nas redes sociais.

Com a promessa de casa cheia, o Athletico vive a expectativa de quebra de recorde de público na Arena da Baixada. O maior foi na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-GO, em 20 de novembro, pela 34ª rodada da Série A: 41.573 pagantes, com 42.177 no total.

Já em 2025, o Atletiba da Série B foi quem levou mais pessoas ao estádio: 39.469 pagantes, em um total 40.241. O clássico entrou na sétima posição do top-10 da Arena.

A média de público do Furacão na Série B é de 18.292 pagantes por jogo, a segunda maior, atrás do Coritiba, com 22.048.

Top-10 públicos da Arena da Baixada, do Athletico

Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.345 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana 2018

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B 2025

Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil 2025

Athletico 2x1 Volta Redonda: 38.930 pagantes (40.205 total) - Série B 2025

Athletico 1x0 Internacional: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil 2019

Athletico na Série B

A um jogo do fim da Série B, o Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate contra o América-MG, em casa.

O time rubro-negro também briga pelo título e tem que vencer o jogo, além de torcer por uma derrota do rival Coritiba contra o rebaixado Amazonas, fora de casa.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada