Série B: trio do Coritiba consegue terceiro acesso consecutivo

O acesso do Coritiba à Série A, no empate sob vaias com o Athletic no sábado (15), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, marcou um feito para três jogadores. O lateral-esquerdo Zeca e os atacantes Iury Castilho e Gustavo Coutinho conseguiram subir à elite do futebol brasileiro pela terceira vez seguida e por clubes diferentes.

Gustavo Coutinho chegou ao Coritiba por empréstimo do Sport e teve uma temporada irregular. Ele disputou 37 jogos na Série B, sendo 26 como titular, e marcou cinco gols, além de dar duas assistências.

A última vez que o centroavante balançou as redes foi em 3 de outubro, diante do Botafogo-SP, em casa. Na temporada, com a camisa alviverde, foram seis gols e dois passes decisivos em 40 jogos.

Já nos outros acessos, com Atlético-GO e Sport, Gustavo Coutinho teve mais protagonismo. Em 2023, pelo Dragão, o atacante foi o artilheiro da Série B, com 14 gols em 31 partidas. No ano passado, com o Leão, foram sete gols e três assistências em 34 jogos.

Já Zeca e Iury Castilho percorreram caminhos iguais, com acessos juntos no Vitória em 2023, no Mirassol em 2024 e agora no Coritiba em 2025. Pelo time alviverde, contudo, o lateral foi mais utilizado que o atacante.

O atleta de 31 anos foi titular em 28 das 32 partidas disputadas na Série B e variou entre as laterais direita e esquerda. No Mirassol, Zeca jogou 23 vezes na Segundona, todas iniciando, e no Vitória foram 22 titularidades em 26 jogos.

Iury Castilho, pelo Coxa, atuou em 26 oportunidades e começou em 19 delas. Ele marcou três gols e deu três assistências, mas não se firmou e teve que disputar a posição com Clayson.

No time do interior paulista, no ano passado, o atacante fez cinco gols em 18 partidas na Série B, sendo titular em oito. Pelo Leão baiano, balançou as redes três vezes em 15 confrontos.

Além do trio, o técnico Mozart, o lateral-direito Alex Silva e o atacante Dellatorre conquistaram o segundo acesso consecutivo. Eles estavam no Mirassol em 2024.

Já o zagueiro/lateral Bruno Melo (Fortaleza 2018), o volante Filipe Machado (Cruzeiro 2022), o meio-campista Vini Paulista (Juventude 2023) e o atacante Rodrigo Rodrigues (Juventude 2023) também subiram para a Série A em outras oportunidades.

Futuro de Zeca, Iury Castilho e Gustavo Coutinho no Coritiba

Com o acesso confirmado, a diretoria do Coritiba passará a avaliar o elenco alviverde. O técnico Mozart, que deve renovar, já sinalizou que pretende manter perto de 70% do elenco.

Do trio, apenas Iury Castilho tem contrato garantido: até o final de 2027. Zeca e Gustavo Coutinho terminaram o acordo nesta temporada.

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que empatar ou vencer o rebaixado Amazonas na última rodada.

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith