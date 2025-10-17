menu hamburguer
Pitaco do Guffo: o que esperar de Flamengo x Palmeiras

Uma verdadeira final entre os dois favoritos ao título do Brasileirão

imagem cameraPoderá Arrascaeta levar o Flamengo ao título do Brasileiro? (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
3562932a-0afe-43d0-a3e9-ca9044c5521a_Gustavo-Fogaca-colunista-aspect-ratio-1024-1024Gustavo Fogaça
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/10/2025
00:58
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela liderança do Brasileirão.
Palmeiras tem duas vitórias a mais e joga com mais tranquilidade.
Nos últimos dez jogos, houve 5 empates e 3 vitórias do Flamengo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Acontece neste domingo uma verdadeira “final” do Brasileirão, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão pela liderança do campeonato no principal palco do futebol brasileiro. O Maracanã irá receber não somente os dois favoritos ao título, como também os dois elencos mais caros da América do Sul. Afinal, o que esperar de Flamengo x Palmeiras?

É bom lembrar que, mesmo que vença, o Flamengo seguirá atrás pelos critérios de desempate, já que o Palmeiras tem duas vitórias a mais que o Rubro-Negro. Portanto, o time de Abel Ferreira joga com um grau de tranquilidade maior que o de Filipe Luís, que precisa da vitória a qualquer preço para não ver o rival disparar na tabela.

Um jogo com poucos gols

Nas últimas dez vezes que se enfrentaram, Flamengo x Palmeiras foi um jogo com poucos gols: apenas 20% tiveram mais de dois gols marcados e só 40% ambas equipes marcaram pelo menos um gol cada. Nesse período, foram cinco empates, três vitórias do Flamengo e duas do Palmeiras.

Torcedores mandaram recado para Filipe Luís após vitória do Flamengo no Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O time dele pode decidir dois títulos em um mês: Filipe Luís é o melhor técnico do Brasil atualmente? (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para este duelo, a expectativa é de que pelo menos dois gols sejam marcados. A questão, claro, é para que lado. As duas equipes são times que marcam mais gols do que o esperado, com o Flamengo como mandante melhor nesse sentido, com uma média de 2.3 gols marcados para 1.9 gol esperado (xG). O Palmeiras, como visitante, marca 1.5 gol para 1.4 gol esperado (xG).

Libertadores é logo ali


Já na semana que vem acontecem os jogos de ida da Libertadores, e é grande a expectativa de que os dois times se encontrem na finalíssima de Lima no dia 29 de novembro. É muito provável que aconteça. Por isso, essa primeira “final” entre os dois, valendo o Brasileirão, tem um peso especial: quem perder pode ir para as semis da Libertadores com o moral ferido.

Vale aguardar as confirmações das escalações para projetar os duelos e estratégias dos dois treinadores. O que esperar de Flamengo x Palmeiras? Com certeza uma belíssima partida de futebol, com bom desempenho individual e coletivo e principalmente, um duelo mental que pode valer o título do Brasileirão. 

Pitaco do Guffo - leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️A chave para encaixar Neymar na Seleção
➡️Precisamos salvar a arbitragem brasileira
➡️Quais os favoritos para vencer a Champions?


