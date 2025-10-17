Palmeiras tem duas vitórias a mais e joga com mais tranquilidade.

Acontece neste domingo uma verdadeira “final” do Brasileirão, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão pela liderança do campeonato no principal palco do futebol brasileiro. O Maracanã irá receber não somente os dois favoritos ao título, como também os dois elencos mais caros da América do Sul. Afinal, o que esperar de Flamengo x Palmeiras?

É bom lembrar que, mesmo que vença, o Flamengo seguirá atrás pelos critérios de desempate, já que o Palmeiras tem duas vitórias a mais que o Rubro-Negro. Portanto, o time de Abel Ferreira joga com um grau de tranquilidade maior que o de Filipe Luís, que precisa da vitória a qualquer preço para não ver o rival disparar na tabela.

Um jogo com poucos gols

Nas últimas dez vezes que se enfrentaram, Flamengo x Palmeiras foi um jogo com poucos gols: apenas 20% tiveram mais de dois gols marcados e só 40% ambas equipes marcaram pelo menos um gol cada. Nesse período, foram cinco empates, três vitórias do Flamengo e duas do Palmeiras.

O time dele pode decidir dois títulos em um mês: Filipe Luís é o melhor técnico do Brasil atualmente? (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para este duelo, a expectativa é de que pelo menos dois gols sejam marcados. A questão, claro, é para que lado. As duas equipes são times que marcam mais gols do que o esperado, com o Flamengo como mandante melhor nesse sentido, com uma média de 2.3 gols marcados para 1.9 gol esperado (xG). O Palmeiras, como visitante, marca 1.5 gol para 1.4 gol esperado (xG).

Libertadores é logo ali



Já na semana que vem acontecem os jogos de ida da Libertadores, e é grande a expectativa de que os dois times se encontrem na finalíssima de Lima no dia 29 de novembro. É muito provável que aconteça. Por isso, essa primeira “final” entre os dois, valendo o Brasileirão, tem um peso especial: quem perder pode ir para as semis da Libertadores com o moral ferido.

Vale aguardar as confirmações das escalações para projetar os duelos e estratégias dos dois treinadores. O que esperar de Flamengo x Palmeiras? Com certeza uma belíssima partida de futebol, com bom desempenho individual e coletivo e principalmente, um duelo mental que pode valer o título do Brasileirão.

