Flamengo x Palmeiras: confira como rubro-negros e alviverdes encaram a ‘final’ pelo Brasileirão

O Maracanã será palco da "decisão antecipada" do Brasileirão, como torcedores de Flamengo e Palmeiras estão chamando a partida de domingo (19). Rubro-negros e alviverdes, que estão na disputa pelo título da competição, venceram seus respectivos jogos na véspera do encontro entre líder e vice-líder. Diante deste cenário, o Lance! mostra para você como jogadores e treinadores projetam esse duelo.

Após a vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, o técnico Filipe Luís e o zagueiro Léo Pereira trataram o confronto como uma "final". Segundo o treinador do time carioca, o Palmeiras conta com o melhor técnico do país. No entanto, também deixou claro que o campeonato não será definido neste jogo.

- Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim - explicou o treinador.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— É um excelente momento deles. Será um jogo de altíssimo nível, assim como foi a partida que tivemos contra o Cruzeiro — completou.

O xerife rubro-negro, que vive grande fase com a camisa do Flamengo, vê o confronto como uma final.

— É uma final (contra o Palmeiras). Hoje (quarta) foi uma final também, e a gente sabe a expectativa extracampo criada para esse jogo. Viemos de treinos muito bons nos últimos dez dias. Tivemos hábitos que elevaram o nível desse grupo e estamos fechados nesse sentido — iniciou Léo Pereira.

— São 14 jogos que temos que dar o nosso melhor, se cuidar dentro e fora de campo, para definir a nossa vida esse ano. É importante a gente estar com essa mentalidade, mentalidade de quem quer ser campeão. Não podemos dar mole — completou o zagueiro.

Abel Ferreira mantém os pés no chão: "Falta muito"

Após a goleada por 5 a 1 em cima do RB Bragantino, o técnico Abel Ferreira pontuou que o mais importante para o Palmeiras é manter o equilíbrio, uma vez que "falta muito" para o fim do campeonato.

— Eu estou aqui há cinco anos e durante cinco anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Não conheço nenhuma equipe que consegue manter durante toda a temporada, não é só aqui no Brasil. O que define o nosso caráter e aquilo que acreditamos são os momentos ruins, que te metem em dúvida, faz parte do futebol ganhar e perder e nessa roda ainda falta muito até o final, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos — inicou Abel.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, projeta jogo com o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

— Quando as coisas estão boas, como estão, temos que manter o pé no chão e lembrar que nem éramos tão ruins quando estávamos mal como não somos os melhores do mundo agora. As mesmas 24 horas, o pé no chão, e estarmos preparados para o próximo jogo, que é muito importante, e acho que o Palmeiras não ganha lá (Maracanã contra o Flamengo) há 10 ou 11 anos, é mais um desafio para gente, vem no momento que tem que vir e vamos nos preparar para esse jogo — completou.

Vitor Roque diz: "Jogo de seis pontos"

Um dos destaques do Palmeiras nesta temporada, Vitor Roque classificou o confronto como jogo de seis pontos.

— É um jogo (contra o Flamengo) muito importante, com certeza vale seis pontos e é seguir trabalhando com humildade para fazer um grande jogo contra eles — analisou o atacante.

Como está a classificação do Brasileirão

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 61 pontos. O Flamengo vem logo na cola, com 58. Importante ressaltar que ambas as equipes têm um jogo a menos na competição.