Palmeiras aposta em ‘segredo de Abel’ para voltar a vencer Flamengo no Rio

O Palmeiras encara o Flamengo, em duelo considerado a “final antecipada” do Brasileirão, com a missão de encerrar um jejum incômodo. A última vitória alviverde no Rio de Janeiro foi em 2015, quando Dudu e Vitor Hugo garantiram o triunfo por 2 a 1. Desde então, são quatro vitórias cariocas e quatro empates.

ANÁLISE: Palmeiras vive ápice com Abel e vai para jogo com o Flamengo com postura de campeão

A favor do Palmeiras está um dos segredos de Abel Ferreira para manter a equipe na liderança: o desempenho como visitante. Na atual edição do Brasileirão, são oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas fora de casa — aproveitamento de 72,2%, o melhor da competição nesse recorte.

— Sabemos que o Palmeiras não vence lá há muitos anos. É um desafio para nós, mas nosso foco é seguir consistentes, com equilíbrio e concentração — disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Após golear o Bragantino no Allianz Parque, o Palmeiras chega para o duelo em sua melhor sequência na temporada e com o departamento médico praticamente zerado, graças à recuperação do lateral-direito Khellven.

O Flamengo, que tem o rival no horizonte, também vive bom momento. Na última quarta-feira, mesmo atuando no Nilton Santos, dominou o Botafogo e venceu por 3 a 0, em partida que poderia ter tido um placar ainda mais elástico.

Ao seu favor, o Rubro-Negro terá a força da arquibancada. Mesmo dias antes do duelo, todos os ingressos foram comercializados, demonstrando a importância do confronto não só dentro das quatro linhas. A tendência é que mais de 70 mil espectadores lotem o Maracanã, incluindo torcedores palestrinos.

Arrascaeta comemora um dos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A bola rola no Maracanã às 16h (de Brasília) deste domingo, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Mesmo em caso de derrota, o Palmeiras seguirá na liderança graças ao número de vitórias, primeiro critério de desempate.