Avançado com o Palmeiras, Barboza fica fora de jogo do Botafogo

O Botafogo não contará com o zagueiro Alexander Barboza no duelo deste sábado (2), com o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino está em negociações avançadas para defender o Palmeiras a partir do segundo semestre.

continua após a publicidade

+ Entenda o cenário da SAF do Botafogo após suspensão de poderes da Eagle Bidco

As informações iniciais são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. Barboza tem dez jogos pelo Alvinegro na competição, de um máximo de 12 para poder defender outra equipe na mesma edição.

Com esse cenário, a dupla de zaga do Botafogo deve ser formada pelo angolano Bastos e pelo venezuelano Nahuel Ferraresi. A saída iminente do defensor argentino já liga o alerta para lacuna no setor.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Barboza no Palmeiras

A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). Alexander Barboza, de 31 anos, só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.

continua após a publicidade

Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária. O jogador já indicou que, caso a negociação se concretize, dará sua versão sobre a movimentação na carreira.

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo