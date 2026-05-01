Avançado com o Palmeiras, Barboza fica fora de jogo do Botafogo
Saída do zagueiro deve render cerca de R$ 20 milhões aos cofres do clube
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O Botafogo não contará com o zagueiro Alexander Barboza no duelo deste sábado (2), com o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino está em negociações avançadas para defender o Palmeiras a partir do segundo semestre.
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As informações iniciais são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. Barboza tem dez jogos pelo Alvinegro na competição, de um máximo de 12 para poder defender outra equipe na mesma edição.
Com esse cenário, a dupla de zaga do Botafogo deve ser formada pelo angolano Bastos e pelo venezuelano Nahuel Ferraresi. A saída iminente do defensor argentino já liga o alerta para lacuna no setor.
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Barboza no Palmeiras
A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). Alexander Barboza, de 31 anos, só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.
Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária. O jogador já indicou que, caso a negociação se concretize, dará sua versão sobre a movimentação na carreira.
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