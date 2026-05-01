Torcedores do Atlético-MG mandam recado a Hulk em despedida: 'O maior'

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira (1°), que Hulk não é mais jogador do clube mineiro. O camisa 7 deixa o Alvinegro para assinar com o Fluminense, após não fazer a 13° partida contra o Flamengo, no Brasileirão.

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➡️ Hulk rescinde com o Atlético-MG e fica livre para assinar com o Fluminense

Veja como os torcedores do Atlético-MG reagiram à despedida do ídolo:

Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Veja o texto publicado pelo clube nas redes sociais:

"𝐃𝐚𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚 #𝐄𝟕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨, 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐚́ 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐑𝐕 𝐶𝑙𝑢𝑏𝑒 𝑒 𝑖́𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎̃𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 O Atlético informa que, em comum acordo, acertou a rescisão de contrato com Hulk. Um dos maiores ídolos da história do Galo, o jogador terá uma grande festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. "Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa", destaca o ídolo. Ao longo da próxima semana, serão informados mais detalhes da despedida. Também ficou acertado que, quando encerrar sua carreira, Hulk terá um jogo festivo na Arena MRV. O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa. Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu uma forte identificação com a Massa Atleticana. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas históricas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa do Brasil de 2022, além de cinco títulos estaduais consecutivos (2021 a 2025). Foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações em gol, números que traduzem apenas parte do que ele representou com a camisa alvinegra. Artilheiro, capitão e referência técnica, Hulk acumulou números expressivos e protagonizou atuações memoráveis com a camisa alvinegra. Fora das quatro linhas, conquistou o carinho da torcida, tornando-se um ídolo absoluto, entre os maiores da história do Clube. "Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote", afirmou o ídolo. Desejamos a Hulk sucesso na continuidade de sua carreira, reafirmando que o Galo sempre será a sua casa. 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐢́𝐛𝐚, 𝐧𝐨́𝐬 𝐠𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐞̂!"

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O atleta não