Dúvidas na equipe: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Cruzeiro

O técnico Eduardo Domínguez ainda busca a equipe ideal e tem dúvidas na definição da equipe do Atlético que entra em campo para enfrentar o Cruzeiro. Em meio a um momento conturbado, o Galo busca a reabilitação no clássico contra o maior rival como forma de acalmar os ânimos e tentar iniciar uma virada de chave na temporada.

O técnico Eduardo Domínguez ainda busca a equipe ideal e tem dúvidas na definição da equipe do Atlético que entra em campo para enfrentar o Cruzeiro. Em meio a um momento conturbado, o Galo busca a reabilitação no clássico contra o maior rival como forma de acalmar os ânimos e tentar iniciar uma virada de chave na temporada.

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Para a partida, o treinador tem uma baixa recente: o jovem Cissé sofreu uma lesão muscular durante os treinamentos antes do duelo contra o Flamengo e não deve ficar à disposição. Além dele, Patrick e Índio seguem em recuperação após cirurgias e ainda não têm previsão de retorno.

No restante do elenco, Domínguez conta com todos os jogadores disponíveis. No setor defensivo, a principal dúvida está na formação da zaga ao lado de Ruan. O treinador ainda não definiu o companheiro ideal e Vitor Hugo e Lyanco disputam a vaga, com leve vantagem entre os cotados.

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No meio-campo, duas posições parecem mais encaminhadas com Victor Hugo e Alan Franco. As outras vagas seguem em aberto, com Maycon e Tomás Pérez entre os principais candidatos.

Já no ataque, também há indefinições. Cassierra, que vem marcando gols recentemente, deve ser mantido como titular. Sem Hulk, que tem saída encaminhada para o Fluminense, surge a dúvida sobre a formação ofensiva: Reinier formando dupla de ataque, e com Cuello mais aberto, ou Domínguez pode optar por pontas mais agudos, com Cuello e outra opção de velocidade.

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Opções de Domínguez

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra, Alan Minda e Cauã Soares

Lesionados: Cissé, Patrick, Índio

Natanael em treinamento (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético se enfrentam no próximo sábado (2), às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento de crescimento na competição, com três vitórias consecutivas. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos somados. Já o Galo atravessa uma fase oposta: são três derrotas seguidas e a proximidade da zona de rebaixamento preocupa. O time soma 14 pontos e aparece na 15ª posição na tabela.

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