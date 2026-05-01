Vasco associativo tem superávit em 2025, mas resultado depende da reestruturação das dívidas

Na noite desta quinta-feira (30), o Vasco da Gama associativo apresentou um balanço financeiro referente ao ano de 2025, registrando superávit de R$ 126,4 milhões e revertendo o déficit de R$ 50 milhões observado no ano anterior. Apesar da virada positiva, a análise detalhada das demonstrações revela que o desempenho está fortemente atrelado aos efeitos da recuperação judicial — e não a uma transformação estrutural da operação.

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O principal motor do resultado foi a reestruturação do passivo. Os impactos contábeis ligados ao plano aprovado geraram cerca de R$ 205,6 milhões em efeitos positivos, incluindo deságios sobre dívidas, ajustes a valor presente e baixas de contingências. Na prática, isso significa que a melhora do resultado decorre, em grande parte, da renegociação das obrigações financeiras, com redução de valores e alongamento de prazos.

Sem esses efeitos extraordinários, o desempenho operacional do clube seria significativamente mais modesto, o que reforça a necessidade de cautela na leitura do balanço.

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A receita operacional do associativo segue limitada, somando R$ 19,4 milhões em 2025. As principais fontes foram o quadro social, patrocínios, licenciamento de marca e receitas patrimoniais. O número evidencia uma característica central do modelo atual: com a criação da SAF, o associativo perdeu protagonismo na geração de receitas, já que o futebol — principal ativo econômico — está concentrado em outra estrutura.

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Do lado das despesas, o clube registrou cerca de R$ 33 milhões em custos operacionais, pressionados principalmente por contingências e gastos com pessoal. Ainda assim, há sinais de maior controle administrativo e alinhamento às diretrizes do plano de recuperação.

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No balanço patrimonial, houve avanço relevante. O patrimônio líquido atingiu R$ 314,8 milhões, enquanto o passivo total caiu praticamente pela metade, refletindo os efeitos da reestruturação das dívidas. A redução das contingências e a reorganização das obrigações indicam um ambiente financeiro mais equilibrado no papel.

São Januário - Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A recuperação judicial foi o eixo central dessa transformação. Com ampla adesão dos credores, o plano permitiu reorganizar dívidas, alongar prazos e adequar os pagamentos à capacidade financeira do clube. O movimento marca o início de um processo de reequilíbrio, ainda em fase de execução.

O caixa também apresentou melhora, encerrando o ano em R$ 2,8 milhões. Embora represente avanço em relação a 2024, o nível ainda é baixo e limita a capacidade de investimento e resposta a imprevistos.

Por outro lado, o relatório de auditoria trouxe uma ressalva importante, relacionada à dificuldade de validação de cálculos do ajuste a valor presente das dívidas. Como parte relevante do resultado depende dessas estimativas, permanece um grau de incerteza na mensuração dos passivos.

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O balanço de 2025 mostra que o Vasco associativo deu um passo importante na reorganização financeira, criando bases mais estáveis para o futuro. No entanto, o desafio agora será transformar o alívio proporcionado pela reestruturação em um modelo sustentável, com maior capacidade de geração de receitas e equilíbrio operacional ao longo do tempo.

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