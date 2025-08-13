menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Novorizontino x Coritiba opõe melhor mandante e melhor visitante da Série B

Tigre do Vale e Coxa fazem confronto direto dentro do G-4

BRASILEIRO B 2025, CORITIBA X NOVORIZONTINO
imagem cameraCoritiba e Novorizontino empataram em 0 a 0 no primeiro turno, no Couto Pereira. Foto: Luis Garcia/AGIF
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 13/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida entre Novorizontino e Coritiba na quinta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 22ª rodada da Série B, coloca frente à frente o melhor mandante contra o melhor visitante. O time paulista é o terceiro colocado, enquanto o Coxa é o vice-líder da Segundona.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tigre do Vale é o único time invicto em casa na Segundona, com sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. O aproveitamento é de 75,8%. A equipe de Umberto Louzer fez 19 gols e sofreu oito.

Chapeconse e Cuiabá, com 73,3%, o Goiás, com 72,2%, também estão à frente do Coxa no quesito. O Coritiba até chegou a ter a melhor campanha como mandante, com mais de 90% de aproveitamento, mas vem de três tropeços seguidos no Couto Pereira.

continua após a publicidade

O time de Mozart perdeu de 5 a 2 para o Paysandu e depois empatou 1 a 1 com o Amazonas e 0 a 0 diante da Chapecoense. O rendimento agora é de 70%, com seis vitórias, três empates e uma derrota em 10 confrontos - 13 gols feitos e sete sofridos.

Por outro lado, o Coritiba lidera em pontuação como visitante: 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas em 11 jogos. O clube paranaense fez nove gols e levou sete.

continua após a publicidade

O aproveitamento, contudo, traz uma diferença. O Coxa possui 54,5% e fica atrás do Goiás, que tem 56,7%. O Esmeraldino fica à frente por ter um jogo a menos: 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas - nove gols feitos e apenas um sofrido.

Já o Novorizontino sofre longe dos seus domínios. A equipe paulista tem o sexto aproveitamento, com 36,7%, em 10 jogos: duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Nesse cenário, o Tigre do Vale levou nove gols e fez cinco.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Primeiro turno: Coritiba 0x0 Novorizontino

No primeiro turno, Coritiba e Novorizontino ficaram no empate em 0 a 0 no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B. O Coxa chegou ter vantagem numérica dois homens, já que Dantas (39/1ºT) e Patrick Brey (43/2ºT) foram expulsos. Mesmo com um a menos, o Tigre do Vale desperdiçou pênalti ainda no primeiro tempo, com Pedro Rangel defendendo a cobrança de Robson.

Coritiba e Novorizontino brigam pelo acesso na Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba e Novorizontino na Série B

Com 39 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B e está a dois pontos do Goiás, primeiro colocado. O Novorizontino vem logo atrás, com 36 pontos, na terceira posição. O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 33 pontos.

  • Novorizontino x Coritiba: quinta (14), às 21h35, Jorge Ismael de Biasi
  • Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
  • Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias