Novorizontino x Coritiba opõe melhor mandante e melhor visitante da Série B
Tigre do Vale e Coxa fazem confronto direto dentro do G-4
A partida entre Novorizontino e Coritiba na quinta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 22ª rodada da Série B, coloca frente à frente o melhor mandante contra o melhor visitante. O time paulista é o terceiro colocado, enquanto o Coxa é o vice-líder da Segundona.
O Tigre do Vale é o único time invicto em casa na Segundona, com sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. O aproveitamento é de 75,8%. A equipe de Umberto Louzer fez 19 gols e sofreu oito.
Chapeconse e Cuiabá, com 73,3%, o Goiás, com 72,2%, também estão à frente do Coxa no quesito. O Coritiba até chegou a ter a melhor campanha como mandante, com mais de 90% de aproveitamento, mas vem de três tropeços seguidos no Couto Pereira.
O time de Mozart perdeu de 5 a 2 para o Paysandu e depois empatou 1 a 1 com o Amazonas e 0 a 0 diante da Chapecoense. O rendimento agora é de 70%, com seis vitórias, três empates e uma derrota em 10 confrontos - 13 gols feitos e sete sofridos.
Por outro lado, o Coritiba lidera em pontuação como visitante: 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas em 11 jogos. O clube paranaense fez nove gols e levou sete.
O aproveitamento, contudo, traz uma diferença. O Coxa possui 54,5% e fica atrás do Goiás, que tem 56,7%. O Esmeraldino fica à frente por ter um jogo a menos: 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas - nove gols feitos e apenas um sofrido.
Já o Novorizontino sofre longe dos seus domínios. A equipe paulista tem o sexto aproveitamento, com 36,7%, em 10 jogos: duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Nesse cenário, o Tigre do Vale levou nove gols e fez cinco.
Primeiro turno: Coritiba 0x0 Novorizontino
No primeiro turno, Coritiba e Novorizontino ficaram no empate em 0 a 0 no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B. O Coxa chegou ter vantagem numérica dois homens, já que Dantas (39/1ºT) e Patrick Brey (43/2ºT) foram expulsos. Mesmo com um a menos, o Tigre do Vale desperdiçou pênalti ainda no primeiro tempo, com Pedro Rangel defendendo a cobrança de Robson.
Coritiba e Novorizontino na Série B
Com 39 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B e está a dois pontos do Goiás, primeiro colocado. O Novorizontino vem logo atrás, com 36 pontos, na terceira posição. O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 33 pontos.
- Novorizontino x Coritiba: quinta (14), às 21h35, Jorge Ismael de Biasi
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
