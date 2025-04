Com dois a mais, Coritiba fica no empate com o Novorizontino; veja os resultados da Série B

Coritiba e Novorizontino ficaram no empate em 0 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa chegaram a ter vantagem de dois homens, e os visitantes desperdiçaram pênalti ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Coxa chega a sete pontos e ocupa a segunda colocação; o Tigre tem cinco pontos, em sétimo lugar.

Coritiba x Novorizontino: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de intensidade e faltas fortes. O Novorizontino ficou em desvantagem em uma dessas entradas, quando Dantas acertou Josué aos 39 minutos. Mesmo assim, foi o time paulista quem teve a melhor oportunidade, aos 43 minutos, Robson sofreu pênalti de Guilherme Aquino, mas desperdiçou a cobrança.

Na segunda etapa, o Coritiba tentou pressionar e ocupou o campo de ataque, mas falhou em encontrar espaços e pouco criou. A vantagem numérica do Coxa ainda aumentou, quando o Tigre perdeu Patrick Brey pelo segundo amarelo aos 43'. Nos acréscimos, os mandantes levaram perigo em falta de Josué, defendida por Airton. Assim, nada de gols no Couto Pereira.

Outros resultados da Série B

Avaí x Operário-PR

O Avaí venceu o Operário-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), na Ressacada. O atacante Cléber, que entrou em campo ainda no primeiro tempo no lugar do lesionado Hygor, fez o único gol do jogo aos 42 minutos. Com o resultado, o Leão chega a cinco pontos, na sexta posição; já o Fantasma segue com três pontos e está em 12º.

Avaí vence o Operário-PR pela Série B (Foto: Divulgação / Avaí)

Paysandu x Chapecoense

A Chapecoense bateu o Paysandu por 2 a 0 fora de casa, no Mangueirão. Maílton e João Paulo fizeram os gols dos visitantes ainda na primeira etapa. Com o resultado, a Chape consegue os primeiros três pontos na Série B e ocupa a 10ª posição; já o Papão é o lanterna, ainda sem pontuar.

