Coritiba terá problemas nas laterais para enfrentar o Novorizontino

O técnico Mozart terá problemas para escalar o Coritiba no próximo compromisso da Série B. O Coxa está sem três laterais para encarar o Novorizontino na quinta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 22ª rodada.

Diante da Chapecoense, no último jogo, o lateral-direito Alex Silva saiu lesionado no final do primeiro tempo. Bruno Melo, que o substituiu contra a Chape, também saiu contundido no começo da segunda etapa e não estará à disposição. Ele joga tanto de zagueiro quanto de lateral-esquerdo.

Por fim, Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ele atua pelos dois lados.

Na lateral esquerda, Mozart deve começar com João Almeida, que foi acionado diante da Chapecoense na vaga de Bruno Melo, e é a única opção do setor. Pela direita, contudo, a dúvida é maior.

Lucas Taverna e Felipe Guimarães, laterais de origem, são da base e não jogaram pela Série B. A outra alternativa é improvisar o zagueiro Tiago Cóser na posição.

- Foi um jogo atípico em termos de lesão. A gente perde o Alex Silva, depois o Bruno Melo. Eu tenho a opção do Felipe Guimarães, tenho do (Tiago) Cóser que já treinou como lateral direito, e tenho alguns dias para pensar nisso - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

João Almeida entrou durante a partida Coritiba 0x0 Chapecoense, no Couto Pereira. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Por outro lado, o técnico alviverde tem o retorno do volante Filipe Machado, que cumpriu suspensão. Com isso, Jacy retorna do meio-campo para a zaga, ao lado de Maicon.

Coritiba na Série B

Com 39 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B e está a dois pontos do Goiás, primeiro colocado. Próximo adversário, o Novorizontino é o terceiro colocado, com 36 pontos. A distância para o Remo, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.