Mozart reflete e afirma que vice-líder Coritiba precisa ‘se reinventar’ na Série B

O técnico Mozart reconheceu novamente que o Coritiba precisa melhorar os desempenhos ofensivo e como mandante na Série B. O Coxa empatou em 0 a 0 com a Chapecoense, pela 21ª rodada, e não vence no Couto Pereira há três jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe alviverde vem de dois empates e uma derrota no Alto da Glória. O Coritiba foi goleado por 5 a 2 para o Paysandu e depois ficou nas igualdades em 1 a 1 com o Amazonas e agora sem gols com a Chape. A última vitória diante da torcida foi por 2 a 0 contra o Volta Redonda, em 4 de julho, pela 15ª rodada.

- Temos que nos reinventar. É uma competição em que todas as equipes já se enfrentaram. É importante se reinventar dentro dela. Cabe a mim encontrar alternativas. Somos os melhores visitantes, então estamos fazendo um campeonato equilibrado nesse sentido. Óbvio que o fator casa é determinante e tenho certeza que vamos voltar a vencer dentro de casa - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Com esses tropeços, o Coxa saiu da melhor campanha como mandante para o quinto melhor aproveitamento: 70%. Em 10 confrontos, o Coritiba teve seis vitórias, três empates e uma derrota.

O Novorizontino, com 75,8%, possui o melhor rendimento como mandante. A equipe paulista está invicta em casa, com sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. Chapeconse e Cuiabá, com 73,3%, e o Goiás, com 72,2%, também estão à frente do Coritiba.

continua após a publicidade

No returno, o time de Mozart terá nove jogos em casa para confirmar o acesso. O próximo desafio no Couto Pereira é contra o Remo, em 22 de agosto.

Já como visitante, o Coxa tem o segundo melhor aproveitamento, com 54,5%: cinco vitórias, três empates e três derrotas. O Goiás está na liderança do quesito, com cinco triunfos, duas igualdades e dois revezes, com 56,7% de aproveitamento.

Josué acertou a trave em Coritiba 0x0 Chapecoense, no Couto Pereira. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Ataque do Coritiba tem média de 1,04 gol por jogo na Série B

Em 21 rodadas, o Coritiba marcou 22 gols e tem uma média de 1,04 gol por partida. O ataque alviverde é apenas o 12º entre os 20 participantes.

Dos 22 gols, apenas oito foram marcados por atacantes: Gustavo Coutinho (3), Dellatorre (2), Nicolas Careca (2) e Lucas Ronier (1). Iury Castilho, Everaldo e Clayson ainda não marcaram na Série B.

- Nós precisamos equilibrar as ações ofensivas. O nosso lado direito é forte, mas nós precisamos equilibrar esses dois lados. Eu não vejo outro caminho que não seja o treinamento. Se o cara está num momento que não é tão positivo, ele só vai melhorar treinando. O resto para mim é conversa fiada - completou.

Por outro lado, o Coxa de Mozart segue com a defesa menos vazada, com 14 gols sofridos em 21 partidas.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Coritiba na Série B

Com 39 pontos, o Coritiba é o vice-líder da Série B e está a dois pontos do Goiás, primeiro colocado. A distância para o Remo, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.