A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O escolhido para comandar o duelo é o argentino Dario Humberto Herrera, que fará sua primeira final continental.

Herrera, de 40 anos, atua na elite do futebol argentino há 12 temporadas e integra o quadro da Conmebol desde 2015. Apesar de estrear em uma final de Libertadores, o árbitro já carrega experiência em decisões nacionais, tendo apitado duas finais do Reducido na Argentina — em 2021 (Barracas Central x Quilmes) e em 2023 (Riestra x Deportivo Maipú).

Confira a equipe de arbitragem da final da Libertadores

A equipe de arbitragem é inteiramente composta por argentinos:

Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro Assistente 2: José Miguel Savorani Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez VAR: Héctor Alberto Paletta AVAR: Jorge Ignacio Baliño

Campanha de Herrera na Libertadores 2025

20/02 – Monagas 0x4 Cerro Porteño (2ª fase preliminar)

06/03 – Barcelona 3x0 Corinthians (3ª fase preliminar)

04/04 – Sporting Cristal 2x3 Palmeiras (grupos)

10/04 – Nacional 0x1 Bahia (grupos)

15/05 – Atlético Nacional 1x0 Bahia (grupos)

14/08 – Flamengo 1x0 Internacional (oitavas – ida)

O árbitro Dario Herrera será o responsável pela final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Histórico de Dario Herrera com os finalistas

Palmeiras

02/12/2020 – Palmeiras 5x0 Delfín (oitavas)

06/04/2022 – Deportivo Táchira 0x4 Palmeiras (grupos)

03/04/2025 – Sporting Cristal 2x3 Palmeiras (grupos)

Raphael Veiga foi um dos heróis da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Flamengo

03/08/2023 – Flamengo 1x0 Olimpia (oitavas) 02/04/2024 – Millonarios 1x1 Flamengo (grupos) 13/08/2025 – Flamengo 1x0 Internacional (oitavas)

Com Arrascaeta no comando ofensivo, o Flamengo vai para a final da Libertadores em busca do tetracampeonato (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Especialista em arbitragem questiona árbitro de Palmeiras x Flamengo

Em entrevista ao Lance!, a especialista em arbitragem Renata Ruel, dos canais "ESPN", criticou a escolha da Conmebol por Dario Humberto Herrera

Para a ex-árbitra, Dario Humberto Herrera não está entre os cinco melhores nomes do quatro de arbitragem sul-americana. Ao criticar a escolha, Renata Ruel analisou como o árbitro costuma apitar os jogos e apontou outros profissionais que poderiam ter sido escolhidos pela Conmebol.

— É um árbitro que costuma ter um critério alto para marcar faltas — deixa o jogo fluir e não marca qualquer contato físico. Às vezes, pode faltar consistência em suas decisões. Costuma aplicar poucos cartões, não é de sair distribuindo amarelos, e quando aplica, é normalmente por temeridade, falta tática, reclamação ou perda de tempo — iniciou a especialista, antes de criticar a escolha da Conmebol.

— Não concordo com a escolha de Dario Humberto Herrera. Embora seja do quadro da FIFA desde 2015 e um dos árbitros da elite argentina, nunca foi selecionado para uma Copa do Mundo e não está entre os cinco melhores da Conmebol (desconsiderando os brasileiros). É um árbitro regular. A Conmebol poderia ter utilizado Jesus Valenzuela, Esteban Ostojich, Piero Maza (que apitou a final da Sul-Americana) ou Facundo Tello (árbitro da final da Libertadores do ano passado) — concluiu.

