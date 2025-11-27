menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

'Novato' em decisões: conheça o árbitro que apitará final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Árbitro argentino é responsável pela arbitragem da grande final entre brasileiros

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/11/2025
06:00
dario-herrera-arbrito-fluminense-gremio
imagem cameraDário Herrera será árbitro da partida da final da Libertadore entre Palmeiras e Flamengo (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O escolhido para comandar o duelo é o argentino Dario Humberto Herrera, que fará sua primeira final continental.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Herrera, de 40 anos, atua na elite do futebol argentino há 12 temporadas e integra o quadro da Conmebol desde 2015. Apesar de estrear em uma final de Libertadores, o árbitro já carrega experiência em decisões nacionais, tendo apitado duas finais do Reducido na Argentina — em 2021 (Barracas Central x Quilmes) e em 2023 (Riestra x Deportivo Maipú).

continua após a publicidade

Confira a equipe de arbitragem da final da Libertadores

A equipe de arbitragem é inteiramente composta por argentinos:

  1. Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro
  2. Assistente 2: José Miguel Savorani
  3. Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez
  4. VAR: Héctor Alberto Paletta
  5. AVAR: Jorge Ignacio Baliño

Campanha de Herrera na Libertadores 2025

  • 20/02 – Monagas 0x4 Cerro Porteño (2ª fase preliminar)
  • 06/03 – Barcelona 3x0 Corinthians (3ª fase preliminar)
  • 04/04 – Sporting Cristal 2x3 Palmeiras (grupos)
  • 10/04 – Nacional 0x1 Bahia (grupos)
  • 15/05 – Atlético Nacional 1x0 Bahia (grupos)
  • 14/08 – Flamengo 1x0 Internacional (oitavas – ida)
Árbitro Fluminense
O árbitro Dario Herrera será o responsável pela final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Histórico de Dario Herrera com os finalistas

Palmeiras

Raphael Veiga foi um dos heróis da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Raphael Veiga foi um dos heróis da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Flamengo

  1. 03/08/2023 – Flamengo 1x0 Olimpia (oitavas)
  2. 02/04/2024 – Millonarios 1x1 Flamengo (grupos)
  3. 13/08/2025 – Flamengo 1x0 Internacional (oitavas)
Com Arrascaeta no comando ofensivo, o Flamengo vai para a final da Libertadores em busca do tetracampeonato (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)
Com Arrascaeta no comando ofensivo, o Flamengo vai para a final da Libertadores em busca do tetracampeonato (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Especialista em arbitragem questiona árbitro de Palmeiras x Flamengo

Em entrevista ao Lance!, a especialista em arbitragem Renata Ruel, dos canais "ESPN", criticou a escolha da Conmebol por Dario Humberto Herrera

Para a ex-árbitra, Dario Humberto Herrera não está entre os cinco melhores nomes do quatro de arbitragem sul-americana. Ao criticar a escolha, Renata Ruel analisou como o árbitro costuma apitar os jogos e apontou outros profissionais que poderiam ter sido escolhidos pela Conmebol.

continua após a publicidade

— É um árbitro que costuma ter um critério alto para marcar faltas — deixa o jogo fluir e não marca qualquer contato físico. Às vezes, pode faltar consistência em suas decisões. Costuma aplicar poucos cartões, não é de sair distribuindo amarelos, e quando aplica, é normalmente por temeridade, falta tática, reclamação ou perda de tempo — iniciou a especialista, antes de criticar a escolha da Conmebol.

— Não concordo com a escolha de Dario Humberto Herrera. Embora seja do quadro da FIFA desde 2015 e um dos árbitros da elite argentina, nunca foi selecionado para uma Copa do Mundo e não está entre os cinco melhores da Conmebol (desconsiderando os brasileiros). É um árbitro regular. A Conmebol poderia ter utilizado Jesus Valenzuela, Esteban Ostojich, Piero Maza (que apitou a final da Sul-Americana) ou Facundo Tello (árbitro da final da Libertadores do ano passado) — concluiu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias