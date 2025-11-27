'Novato' em decisões: conheça o árbitro que apitará final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Árbitro argentino é responsável pela arbitragem da grande final entre brasileiros
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O escolhido para comandar o duelo é o argentino Dario Humberto Herrera, que fará sua primeira final continental.
Relacionadas
- Fora de Campo
Jornalista peruano detalha clima e bastidores da capital que recebe Palmeiras x Flamengo
Fora de Campo26/11/2025
- Fora de Campo
Renata Ruel questiona árbitro de Palmeiras x Flamengo: ‘Não concordo’
Fora de Campo26/11/2025
- Palmeiras
Palmeiras divulga orientações para torcedores que vão à final da Libertadores
Palmeiras25/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Herrera, de 40 anos, atua na elite do futebol argentino há 12 temporadas e integra o quadro da Conmebol desde 2015. Apesar de estrear em uma final de Libertadores, o árbitro já carrega experiência em decisões nacionais, tendo apitado duas finais do Reducido na Argentina — em 2021 (Barracas Central x Quilmes) e em 2023 (Riestra x Deportivo Maipú).
Confira a equipe de arbitragem da final da Libertadores
A equipe de arbitragem é inteiramente composta por argentinos:
- Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro
- Assistente 2: José Miguel Savorani
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Alberto Paletta
- AVAR: Jorge Ignacio Baliño
Campanha de Herrera na Libertadores 2025
- 20/02 – Monagas 0x4 Cerro Porteño (2ª fase preliminar)
- 06/03 – Barcelona 3x0 Corinthians (3ª fase preliminar)
- 04/04 – Sporting Cristal 2x3 Palmeiras (grupos)
- 10/04 – Nacional 0x1 Bahia (grupos)
- 15/05 – Atlético Nacional 1x0 Bahia (grupos)
- 14/08 – Flamengo 1x0 Internacional (oitavas – ida)
Histórico de Dario Herrera com os finalistas
Palmeiras
- 02/12/2020 – Palmeiras 5x0 Delfín (oitavas)
- 06/04/2022 – Deportivo Táchira 0x4 Palmeiras (grupos)
Flamengo
- 03/08/2023 – Flamengo 1x0 Olimpia (oitavas)
- 02/04/2024 – Millonarios 1x1 Flamengo (grupos)
Especialista em arbitragem questiona árbitro de Palmeiras x Flamengo
Em entrevista ao Lance!, a especialista em arbitragem Renata Ruel, dos canais "ESPN", criticou a escolha da Conmebol por Dario Humberto Herrera
Para a ex-árbitra, Dario Humberto Herrera não está entre os cinco melhores nomes do quatro de arbitragem sul-americana. Ao criticar a escolha, Renata Ruel analisou como o árbitro costuma apitar os jogos e apontou outros profissionais que poderiam ter sido escolhidos pela Conmebol.
— É um árbitro que costuma ter um critério alto para marcar faltas — deixa o jogo fluir e não marca qualquer contato físico. Às vezes, pode faltar consistência em suas decisões. Costuma aplicar poucos cartões, não é de sair distribuindo amarelos, e quando aplica, é normalmente por temeridade, falta tática, reclamação ou perda de tempo — iniciou a especialista, antes de criticar a escolha da Conmebol.
— Não concordo com a escolha de Dario Humberto Herrera. Embora seja do quadro da FIFA desde 2015 e um dos árbitros da elite argentina, nunca foi selecionado para uma Copa do Mundo e não está entre os cinco melhores da Conmebol (desconsiderando os brasileiros). É um árbitro regular. A Conmebol poderia ter utilizado Jesus Valenzuela, Esteban Ostojich, Piero Maza (que apitou a final da Sul-Americana) ou Facundo Tello (árbitro da final da Libertadores do ano passado) — concluiu.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias