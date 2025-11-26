Jornal espanhol se derrete por brasileiro na Copa do Mundo Sub-17: 'Casemiro em formação'

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo Sub-17 após empatar por 0 a 0 e ser superada nos pênaltis por Portugal (7 a 6) na semifinal da competição, realizada em Doha, no Catar. Apesar da derrota, a atuação dos brasileiros chamou atenção.

continua após a publicidade

No gol, o goleiro João Pedro, do Santos, mostrou eficiência nas cobranças de pênalti. No ataque, o atacante Dell, do Bahia, se destacou. No meio-campo, o volante Zé Lucas, do Sport, foi o grande destaque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jornal Marca, da Espanha, classificou o jogador como um "Casemiro em formação para o Brasil" e ainda ouviu o técnico Pepa, responsável por lançar o jovem do Sport no profissional.

continua após a publicidade

— Zé Lucas deixa a Copa do Mundo como um Casemiro em formação para o Brasil — disse o veículo.

— Gosto muito da intensidade dele. É um garoto que entende rápido o que eu peço. Tem personalidade para jogar no time principal. A pressão da camisa não o incomoda. Zé Lucas tem força, força de vontade, comprometimento, garra e humildade — seguiu o treinador Pepa.

Apesar da eliminação, o Brasil ainda disputará o terceiro lugar contra a Itália, nesta quarta-feira (27), às 9h30 (horário de Brasília).

Zé Lucas, um dos líderes do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Carreira de Zé Lucas

Aos 17 anos, Zé Lucas estreou na equipe profissional em janeiro deste ano e já acumula 34 partidas. Antes disso, destacou-se nas categorias de base, conquistando a Copa Atlântico e a Copa Recife pelo Sub-20, além do Campeonato Pernambucano e da Copa Carpina pelo Sub-17.

continua após a publicidade

Recifense, o jovem iniciou sua trajetória no clube aos oito anos, começando no futsal antes de migrar para o futebol de campo.