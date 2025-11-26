Deyverson é tietado por torcida rival após vitória do Fortaleza

O Fortaleza superou o RB Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (26), fora de casa, valendo pela 36ª rodada da Série A. O atacante Deyverson, que entrou no 2º tempo, tirou fotos com torcedores rivais após o fim do jogo.

O técnico Martín Palermo optou por escalar Adam Bareiro como titular, já que o atleta vive boa fase. A escolha funcionou e o atacante fez o gol da vitória cearense. Deyverson, por sua vez, substituiu Bareiro aos 40 minutos do 2º tempo.

Sem muitas participações nos poucos minutos, Deyverson entrou com a função de pressionar a saída de bola dos mandantes. Depois do apito final, o atacante celebrou a vitória junto ao elenco e chegou a "invadir" a entrevista pós-jogo de Bareiro.

Deyverson celebra vitória do Fortaleza sobre o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Além de cumprimentar a torcida do Leão, que marcou grande presença em Bragança Paulista (SP), Deyverson chegou a tirar fotos em meio à torcida do Bragantino.

O gol do Tricolor saiu após jogada pela esquerda. Breno Lopes encontrou Pochettino, que acionou Lucas Crispim. O meia chutou e a bola desviou em Bareiro no meio do caminho, indo para o fundo das redes.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Fortaleza voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).

O Tricolor é o 18º colocado no torneio, com 37 pontos. O Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 39.