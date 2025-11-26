Neymar vai a campo em treino do Santos, e Marcelo Teixeira atualiza quadro do jogador

Depois de rumores sobre a possibilidade de perder os últimos três jogos do Santos no Campeonato Brasileiro em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o atacante Neymar foi a campo nesta quarta-feira (26) e participou do treinamento do time no CT Rei Pelé. Com isso, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, falou da possibilidade de o jogador atuar nesta rodada, contra o Sport.

- Expectativa, esperança. Eu não sou médico e nem acompanho as decisões que devem ser exclusivas do departamento de saúde. Hoje ele treinou, algo que era uma preocupação e não teve dor. Não é a diretoria que avalia isso, é o departamento médico. Vamos esperar os profissionais do clube. Há possibilidade, a expectativa é essa. Sem nenhum tipo de sacrifício, algo que venha a prejudicar o jogador e o Santos. Queremos todos aptos para uma batalha como essa - disse o presidente, durante o CBF Summit.

Marcelo Teixeira afirmou que se houvesse algo mais grave, o clube não permitiria que Neymar atuasse no sacrifício.

- Se tivesse necessidade de alguma intervenção, seria feito imediatamente. Não é o caso. Não é porque o Santos precisa de um resultado que nós fazemos fazer algo anormal ou irregular, que prejudique a continuidade - completou.

Possível lesão de Neymar

Neymar, que saiu reclamando de dores no joelho no empate diante do Mirassol, há duas rodadas, foi submetido a exame nesta terça-feira (25) a pedido do próprio jogador que detectaram um problema no menisco do joelho esquerdo do atleta.

Em campo, o momento de Neymar vinha em curva ascendente. O camisa 10 emendou três partidas seguidas como titular, atuando os 90 minutos em duas delas, contra Palmeiras e Mirassol, e sendo peça central no sistema ofensivo santista. A sequência, porém, foi interrompida no empate diante do Internacional, quando o atleta foi preservado, e a comissão técnica projetava utilizá-lo nas três rodadas finais do Brasileirão para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento.

Lutando contra o rebaixamento, o Santos fará mais três jogos no Brasileirão. O Peixe recebe o Sport na sexta-feira (28), visita o Juventude no dia 3 e encerra a competição diante do Cruzeiro, no dia 7, na Vila Belmiro.