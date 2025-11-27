Flamengo atrasa, mas chega a Lima para final da Libertadores nos braços da torcida
Delegação rubro-negra é recepcionada com festa na porta do hotel na capital peruana
LIMA (PER) — A delegação do Flamengo desembarcou em Lima, capital do Peru, sede da final da Libertadores, por volta das 23h30 (de Brasília, 21h30 no horário local) desta quarta-feira (26). O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no próximo sábado (29), no Estádio Monumental.
O voo rubro-negro sofreu atraso de cerca de uma hora no embarque no Rio de Janeiro, o que consequentemente postergou a chegada à capital peruana. Assim que pousou, a equipe seguiu diretamente para o hotel onde ficará hospedada até a decisão continental.
A recepção ao Flamengo contou com a presença de centenas de torcedores rubro-negros no hotel. Eles partiram da "Calle de las Pizzas", ponto tradicional da cidade, e caminharam cerca de 1 km até o estabelecimento para aguardar a chegada do time. A movimentação foi tamanha que houve necessidade de escolta policial e um esquema de trânsito especial para garantir a segurança e a fluidez do trajeto.
Os jogadores e a comissão técnica foram calorosamente recebidos pelos torcedores na entrada do hotel, já por volta de 1h (de Brasília, 23h no horário local de Lima). Dessa forma, o Flamengo inicia a preparação em território peruano para a grande decisão da Libertadores contra o Palmeiras.
