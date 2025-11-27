Torcer para o rival? Entenda como o Atlético-MG pode ser 'ajudado' pelo Cruzeiro

A campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro é decepcionante e abaixo da expectativa. Além disso, a equipe perdeu na final, o título da Copa Sul-Americana, o que provocou mais turbulência na temporada e a difícil missão de conseguir uma vaga na Libertadores do próximo ano. No entanto, o rival Cruzeiro pode dar uma "ajudinha para o Galo, entenda como.

Como o Cruzeiro pode ajudar o Atlético?

Atualmente, conquistar uma vaga na Libertadores de 2026 pelo G7 já não é mais uma possibilidade para o Atlético. O empate com o Flamengo, na noite desta terça-feira (25), levou o time aos 45 pontos, tornando matematicamente impossível alcançar o Fluminense, que soma 55. Restando apenas três jogos e, portanto, nove pontos em disputa, o Galo não tem mais chances de atingir a pontuação necessária para entrar no grupo dos sete primeiros.

No entanto, existe outra forma de o Atlético conquistar uma vaga na principal competição do continente: a transformação do G7 em G8 no Brasileirão. E é justamente aí que entra a possível "ajuda" do Cruzeiro.

Para que isso aconteça, Cruzeiro ou Fluminense precisa vencer a Copa do Brasil. Se um desses times for campeão, a vaga destinada ao campeão da Copa do Brasil não "tira" um lugar do Brasileirão, porque ambos já estão dentro da faixa de classificação, entre os sete primeiros colocados.

Assim, ao ganhar a Copa do Brasil já estando no G7, eles "liberam" essa vaga, fazendo com que o número de classificados pelo Brasileirão aumente de sete para oito.

A competição está em sua fase de semifinais, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians e o Fluminense encara o Vasco. Quem passar joga a final em busca do título da competição.

Em resumo, se Cruzeiro ou Fluminense conquistar a Copa do Brasil, o Brasileirão passa a ter uma vaga extra, o que manteria vivo o sonho do Atlético de chegar à Libertadores mesmo com a campanha instável na temporada.

Atlético e Cruzeiro em partida pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Mas e o Galo? O que deve fazer?

Além de Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o Galo com 45 pontos, tem que ultrapassar quatro adversários para chegar a 8° colocação, onde atualmente está o São Paulo com 48 pontos. Além do tricolor paulista, estão à frente do Atlético, Corinthians (45), Bragantino (45) e Grêmio (46).

(Foto: Eduardo Carmim / Gazeta Press) <br>

