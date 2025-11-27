A estratégia utilizada por Filipe Luís no empate por 1 a 1 do Flamengo com o Atlético-MG na última terça-feira (25) deu indícios do provável time que enfrentará o Palmeiras no próximo sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, onde as equipes fazem a final da Libertadores. As escolhas do treinador demonstram a atual hierarquia no elenco rubro-negro.

Líder do Brasileirão, o Fla entrou em campo com a possibilidade de confirmar o título com uma vitória, dependendo também de uma derrota do Palmeiras para o Grêmio. Mesmo assim, o Filipe Luís optou por poupar a maioria dos jogadores considerados titulares, de olho na decisão contra o Alviverde. Em Porto Alegre, os gaúchos venceram por 3 a 2 e ajudaram os cariocas, que conseguiram apenas um empate em Belo Horizonte.

A decisão do técnico rubro-negro demonstrou a preocupação em ter os principais nomes do elenco à disposição na decisão da Libertadores, e os preservados — parte deles utilizados no segundo tempo — parecem ter a preferência. As exceções são a dupla de zagueiros, formada por Danilo e Léo Pereira, e Erick Pulgar, que voltou de suspensão e não havia atuado contra o Bragantino no último sábado (22), além do goleiro Agustín Rossi.

Nas laterais, Guillermo Varela e Alex Sandro, que permaneceram no banco durante toda a partida contra o Atlético, saem na frente de Emerson Royal e Ayrton Lucas. O camisa 22, inclusive, foi criticado por Filipe Luís na entrevista coletiva após o empate na Arena MRV; o gol dos mineiros saiu do lado direito da defesa do Fla.

— Na fase ofensiva, ele não tinha muita facilidade, porque o Atlético-MG defende em linha de cinco. Na fase defensiva, algumas vezes ele sofreu. Isso temos que melhorar, ele tem que evoluir. A fase defensiva é o número 1 para um lateral. Ele tem que defender bem. O meu trabalho é fazer ele crescer nessa individualidade — declarou o treinador.

Quem tem chances de retornar no setor defensivo é Léo Ortiz. O zagueiro, que trata entorse no tornozelo esquerdo, avançou na recuperação nos últimos dias e será reavaliado durante os treinos na capital peruana. Caso não tenha condições, Danilo permanecerá com Léo Pereira na zaga.

No meio-campo, ao lado de Erick Pulgar, Jorginho é a escolha óbvia. O ítalo-brasileiro saiu do banco junto a Arrascaeta logo nos primeiros minutos do segundo tempo e é peça fundamental do Flamengo. O uruguaio, craque do time nesta temporada, tem vaga cativa à frente dos volantes.

Já o ataque é o setor no qual seguem as maiores dúvidas, mas Filipe Luís parece ter respondido boa parte delas no empate com o Galo. O escolhido da ponta-esquerda para iniciar o jogo entre o "mistão" rubro-negro foi Samuel Lino, e Everton Cebolinha foi acionado na segunda etapa, assim como outros prováveis titulares da final da Libertadores. A decisão de preservar o camisa 11 indica que ele é o preferido a iniciar a decisão contra o Palmeiras.

No comando de ataque, Bruno Henrique deu sequência à boa fase saindo do banco e fazendo o gol rubro-negro na Arena MRV. Sem Pedro, que viajou a Lima, mas tem remotas chances de atuar, o camisa 27 será titular diante do Alviverde.

Na direita, contudo, está o maior mistério da escalação: Luiz Araújo e Jorge Carrascal foram ambos titulares contra o Atlético-MG, e Gonzalo Plata está suspenso. O colombiano atuou por menos minutos e tem sido mais utilizado entre os titulares nos últimos jogos.

Provável escalação do Flamengo

Com isso, uma provável escalação do Flamengo na final da Libertadores tem: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

A delegação rubro-negra chegou a Lima por volta das 22h (de Brasília, 20h no horário local) de quarta-feira. O elenco terá dois treinos na capital peruana antes de enfrentar o Palmeiras: o primeiro na tarde desta quinta-feira (27), e o segundo na manhã de sexta (28), ambos no centro de treinamento da seleção do Peru.

Filipe Luís durante duelo entre Flamengo e Atlético-MG na Arena MRV, último jogo antes da final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

