Renata Ruel questiona árbitro de Palmeiras x Flamengo: 'Não concordo'

A Conmebol escolheu o árbitro Dario Humberto Herrera como o responsável pela ordem da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, deste sábado (29), em Lima, no Peru. Ao Lance!, a especialista em arbitragem Renata Ruel, dos canais ESPN, criticou a escolha da entidade.

Para a ex-árbitra, Dario Humberto Herrera não está entre os cinco melhores nomes do quatro de arbitragem sul-americana. Ao criticar a escolha, Renata Ruel analisou como o árbitro costuma apitar os jogos e apontou outros profissionais que poderiam ter sido escolhidos pela Conmebol.

— É um árbitro que costuma ter um critério alto para marcar faltas — deixa o jogo fluir e não marca qualquer contato físico. Às vezes, pode faltar consistência em suas decisões. Costuma aplicar poucos cartões, não é de sair distribuindo amarelos, e quando aplica, é normalmente por temeridade, falta tática, reclamação ou perda de tempo — iniciou a especialista, antes de criticar a escolha da Conmebol.

— Não concordo com a escolha de Dario Humberto Herrera. Embora seja do quadro da FIFA desde 2015 e um dos árbitros da elite argentina, nunca foi selecionado para uma Copa do Mundo e não está entre os cinco melhores da Conmebol (desconsiderando os brasileiros). É um árbitro regular. A Conmebol poderia ter utilizado Jesus Valenzuela, Esteban Ostojich, Piero Maza (que apitou a final da Sul-Americana) ou Facundo Tello (árbitro da final da Libertadores do ano passado) — concluiu.

Além disso, Renata Ruel também respondeu se Abel Ferreira, que costuma ter um posicionamento mais enérgico a beira do campo, pode ter problemas com a arbitragem. A especialista da ESPN ainda deu uma dica para os jogadores que vão disputar a decisão da Libertadores.

Abel Ferreira pode ser expulso?

— Para um árbitro expulsar um jogador ou treinador em uma final de Libertadores — ainda mais sendo um árbitro argentino — é preciso que realmente haja um exagero. O treinador teria que passar muito dos limites, e o jogador precisaria cometer algo indiscutível. Reclamações pontuais costumam ser toleradas; o problema é quando ultrapassam o limite — declarou a especialista.

Dica para os jogadores lidarem com a arbitragem

— Pela análise dos seus jogos, costuma ser uma arbitragem "à la Libertadores": tem bom controle da partida, mas às vezes deixa de marcar algumas faltas claras. Sua média de acréscimos é de 3 minutos no primeiro tempo e 5 no segundo. Ou seja, mesmo havendo cera, raramente adiciona todo o tempo perdido — analisou Renata Ruel.

Palmeiras e Flamengo decidem final

A final da Copa Libertadores está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo decidem o título do principal torneio sul-americano pela segunda vez nos últimos quatro anos.

Na última vez que as equipes brasileiras se enfrentaram em determinado palco, o clube alviverde saiu como campeão. O fato aconteceu em 2021, em Montevidéu, no Uruguai.