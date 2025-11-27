Fluminense tem velho conhecido do São Paulo como trunfo

O Fluminense aposta em um fator conhecido do rival para tentar encaminhar sua vaga na Libertadores: Luis Zubeldía. O técnico que comandou o São Paulo até junho deste ano volta a enfrentar o ex-clube pela primeira vez desde sua saída. Agora no Tricolor carioca, o argentino sustenta números sólidos, desempenho consistente e invencibilidade absoluta como mandante no Maracanã, transformando-se em um dos principais trunfos do Flu para o confronto desta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília).

Desde que assumiu o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na rodada 25, Zubeldía recolocou o time em rota ascendente. Em 13 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, com 62% de aproveitamento, além de um Flu mais equilibrado e competitivo. A equipe marcou 14 gols (1,1 por partida), sofreu apenas nove (0,7 por jogo) e coleciona um dado expressivo: oito jogos sem ser vazado, número que reforça a consistência defensiva construída no período.

O recorte no Maracanã, porém, é ainda mais impressionante, e vira um dos principais argumentos internos para acreditar no triunfo contra o São Paulo. O Fluminense venceu todos os jogos disputados em casa sob o comando de Zubeldía, com sete vitórias seguidas como mandante: Botafogo (2–0), Atlético-MG (3–0), Juventude (1–0), Internacional (1–0), Ceará (1–0), Mirassol (1–0) e Flamengo (2–1). O time sofreu apenas um gol sofrido no Maraca como mandante nesse intervalo.

A presença do treinador novamente diante do ex-clube adiciona um componente simbólico ao duelo. Zubeldía dirigiu o São Paulo por 85 jogos, entre 2024 e junho de 2025. Saiu após sequência negativa no Brasileirão e, meses depois, encontrou no Fluminense.

Com 55 pontos, o Flu entra em campo dependendo apenas de si para confirmar a vaga na Libertadores de 2026. A confiança é sustentada tanto pelo desempenho recente quanto pelo aproveitamento técnico do novo treinador: o time cria 2,1 grandes chances por jogo, finaliza em média 12,1 vezes, tem 51% de posse, cede poucas oportunidades (1,2 grandes chances sofridas).

