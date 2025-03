Nos pênaltis, Flamengo bate Palmeiras e é campeão da Libertadores Sub-20

O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores Sub-20 neste domingo (16). O Rubro-Negro bateu o Palmeiras em uma cobrança acirrada de pênaltis. Os times empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Felipe Lima, para os cariocas, e Belé, para os paulistas. Os dois times encerraram a campanha no torneio continental de forma invicta.

Esta foi a segunda conquista seguida do Flamengo na Libertadores da categoria.

Como foi o jogo?

O Flamengo começou a partida dominando a posse de bola. Logo no primeiro lance, o Rubro-Negro entrou na grande área com Shola, que arriscou o chute, mas Aranha fez a defesa. No minuto seguinte, o Palmeiras respondeu com Arthur, que encontrou espaço pelo lado esquerdo e finalizou, exigindo a reação do goleiro Lucas Furtado. Essa sequência inicial já indicava que o jogo seria bastante disputado.

Os primeiros quinze minutos foram intensos, com ambas as equipes adotando uma postura ofensiva e criando diversas oportunidades de ataque. No entanto, as defesas se destacaram.

Com isso, o primeiro tempo terminou sem gols. Pelo Flamengo, Shola e Felipe Teresa foram os destaques, mas Felipe acabou se lesionando e deixou a partida ainda na primeira etapa. No Palmeiras, Luighi e Larson tiveram bom desempenho, mas nenhum dos times conseguiu balançar as redes.

Jogadores disputam bola na final da Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/ Conmebol)

O segundo tempo começou com gol do Flamengo. Com apenas três minutos, Shola disparou em velocidade, chegou à linha de fundo e tocou para Felipe Lima, que abriu o placar para o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

O Palmeiras reagiu rapidamente. Aos onze minutos, Belé marcou o gol de empate após cruzamento de Riquelme, cabeceando para o fundo da rede. O jogo seguiu truncado até os minutos finais e, com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para as penalidades.

Jogo foi decidido nos pênaltis

A decisão foi para as penalidades. Agner cobrou o primeiro, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Em seguida, foi a vez de Iago, do Flamengo, mas Aranha brilhou e fez uma grande defesa.

Gilberto foi o segundo a bater pelo Palmeiras e, desta vez, converteu. Na sequência, Fabiano cobrou para o Flamengo, mas Aranha brilhou novamente. O pênalti precisou ser cobrado duas vezes devido ao adiantamento do goleiro na primeira tentativa, mas Aranha defendeu outra vez.

Larson cobrou o terceiro pênalti pelo Palmeiras, mas acertou a trave, reacendendo a esperança do Flamengo. Em seguida, Carbone converteu e deixou tudo igual. Na sequência, Furtado bateu para o Alviverde, mas o goleiro do Flamengo fez a defesa.

Daniel Sales foi o próximo a bater pelo Flamengo e, com um bom chute, reacendeu a esperança da equipe. Em seguida, Luighi cobrou para o Palmeiras, e a bola quase foi defendida pelo goleiro. Mas a responsabilidade maior ficou com Guilherme, e foi dos pés dele que o Flamengo foi campeão.

O que vem por aí?

O Palmeiras Sub-20 volta a jogar na sexta-feira, dia 21, contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Flamengo joga no mesmo dia contra o Athletico-PR.