Piquerez falou sobre o desempenho do Palmeiras contra o Corinthians em primeiro desafio pela final do Campeonato Paulista. O time foi derrotado por 1 a 0. O jogador avaliou o desempenho do time alviverde como abaixo do esperado, mas relembrou que o time já se superou em finais após perder o primeiro jogo.

De acordo com Piquerez, o Palmeiras não teve a efetividade necessária e precisaria focar nos próximos dias pensando no jogo de volta, que acontece na Neo Química Arena. O jogador foi surpresa na escalação de Abel Ferreira.

- Tivemos oportunidade, faltou efetividade. Parabéns para eles. Jogo ruim para nós, resultado ruim. Mas a gente já vem de três finais de Campeonato Paulista virando no segundo jogo. Então o espírito é esse, agora focar em trabalhar esses dias, que tem bastante para a próxima final, para trabalhar e para reverter o resultado - disparou Piquerez.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As equipes agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.