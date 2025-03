Filipe Luís, técnico do Flamengo, celebra título do Carioca e diz: ‘Quero mais’

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca neste domingo (16), após bater o Fluminense na decisão (2 a 1 no placar agregado). Essa é a quarta conquista de Filipe Luís pelo Rubro-Negro. O treinador, no entanto, quer mais!

- Estou muito feliz (com o título). Extremamente. É muito trabalho. Você citou conquistas que tivemos, Flamengo te proporciona isso, disputar. Não garante ganhar, mas garante disputar pelo elenco qualificado. Estou orgulhoso do trabalho dos meus jogadores, do esforço nessa trajetória. Sou um cara muito ambicioso, quero mais - iniciou.

Filipe Luís, do Flamengo, com a medalha do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- O Carioca é um campeonato tradicional, histórico, tem os charmes… O Flamengo entra para vencer qualquer torneio, nunca vai entrar para entregar. Acho difícil isso acontecer. Conseguimos dar minutos, fizemos disso uma pré-temporada. Foram muitos clássicos, isso dá um desgaste enorme. Quando vence clássico nunca é valorizado, sempre tem um porém. Isso me deixa triste - completou o treinador, que além do Carioca também conquistou: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.

O trabalho não para!

Após celebrar a conquista do Carioca, Filipe Luís garantiu que já irá pensar na estreia do Brasileiro, quando o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã no dia 29 deste mês.

- Hoje eu vou comemorar, mas amanhã vou pensar no próximo jogo, estudar o Inter. Conheço o Roger, tem um grande time. Não me importa o que ficou para trás. É muito difícil ganhar da gente. Os jogadores compraram nossa ideia. Que as derrotas sejam em cima dessa ideia, propondo o jogo. Os adversários são diferentes. O Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela. Estou feliz com o que estou vendo em cada jogo - afirmou.

