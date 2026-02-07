Neymar desfalca o Santos contra o Noroeste no Campeonato Paulista

O Santos decidiu preservar Neymar, que desfalcará o Peixe contra o Noroeste, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A expectativa é de que o camisa 10 volte aos gramados contra o Velo Clube, no domingo (15).

Neymar vem treinando com o elenco desde a segunda-feira (2), mas o Santos opta por poupar o craque, uma vez que o atleta não tem nem duas semanas desde que voltou a realizar sua transição. O Peixe não quer correr o risco e não tem pressa de ficar com o jogador fora por mais tempo.

Existe a expectativa de que Neymar também seja poupado pelo Santos contra o Athletico-PR devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Com isso, o Peixe deve ter o camisa 10 de volta aos gramados na última rodada do Campeonato Paulista em um duelo que deve ser decisivo no estadual em busca de classificação ao mata-mata.

Na última temporada, Neymar sofreu com quatro lesões e atuou em apenas 30 jogos pelo Santos. Nesse período, o atacante marcou 12 gols, o que expõe a importância do jogador em campo pelo Peixe. Por conta disso, o clube entende que é melhor retardar o retorno do atleta para contar com o camisa 10 sem riscos e com 100% do condicionamento físico.

Internamente, o elenco entende que Neymar não poder ser a solução de todos os problemas do Santos, embora todos reconheçam a importância e o peso do atleta em campo. Mas os jogadores prezam que o Peixe precisa evoluir coletivamente e não depender de um único jogador.

Quem substitui Neymar em Santos x Noroeste?

Com a ausência de Neymar, Juan Pablo Vojvoda deve decidir quem irá substituir o craque no Santos contra o Noroeste. Uma das opções do treinador argentino é a entrada de Thaciano, que se recuperou recentemente de um edema no músculo posterior da coxa direita.

No entanto, o treinador também tem a opção de adiantar Barreal para jogar na linha ofensiva e preencher o meio de campo com Rollheiser ou Zé Rafael. O Santos encara o Noroeste neste domingo (8), às 16h (de Brasília).