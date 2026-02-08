Puma destaca a importância da vitória do Vasco sobre o Botafogo: 'Muita confiança'
Jogador revelou que o time precisava dar uma resposta após o empate contra a Chapecoense
A vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (8), foi destacada como um ponto de virada pelo lateral-direito Puma Rodríguez. Após o empate frustrante contra a Chapecoense no meio de semana, quando o time criou muitas chances e não venceu, o uruguaio ressaltou a importância do resultado no clássico para resgatar a confiança do elenco e consolidar o trabalho que vinha sendo feito.
Segundo Puma, o contexto da partida exigiu adaptação rápida da equipe, especialmente pelas más condições do gramado, que impediram o Vasco de repetir o desempenho técnico apresentado na rodada anterior. Ainda assim, o lateral valorizou a maturidade do grupo em entender o que o jogo pedia.
- O importante foi a vitória. Contra a Chapecoense fizemos uma das melhores partidas desde que cheguei no Vasco, mas não vencemos. Hoje o campo não permitia jogar da mesma forma, mas a equipe soube se adaptar rápido e fazer o jogo necessário para vencer - afirmou.
O jogador também destacou o aspecto mental e coletivo do triunfo, ressaltando que o elenco entrou em campo ciente das dificuldades e sem buscar desculpas.
- Muita confiança. O grupo falou que não tinha desculpa do campo. Sabíamos que seria difícil, a bola não rolava, então fizemos o jogo que o campo pediu: bola longa, eficiência para fazer gol e atenção para não sofrer. Fizemos um grande jogo e a vitória foi justa - avaliou.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 0 BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
Gols: Brenner 3'/2ºT e Coutinho 15'/2ºT (VAS)
Cartões amarelos: Robert Renan (VAS) e Marquinhos (BOT)
Cartão vermelho: Marquinhos (BOT) e Allan* (BOT)
*No banco de reservas
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez (Paulo Henrique) e Brenner (Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Gabriel Abdias e Nathan (Arthur Izaque); Matheus Martins (Kauan Toledo) e Kadir (Caio Valle). Técnico: Martín Anselmi.
